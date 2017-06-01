الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

أفغانستان : حرب عبثية؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - ريشار فيران : أول امتحان لماكرون؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

قضية فيران: أول اختبار لعهد ماكرون؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تضعف قضية "ريشار فيران" الرئيس الفرنسي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

العلاقات الأميركية - الألمانية على المحك!!

للمزيد

النقاش

العراق: الموصل تنتظر اليوم الفاصل

للمزيد

حدث اليوم

مصر: انتقائية أم قيود قانونية؟

للمزيد

حوار

المغرب - الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة : حراك الحسيمة حراك مشروع وعلى الحكومة أن تلبي المطالب

للمزيد

موضة

"مارسيليا أحبك".. معرض أزياء يمزج الحداثة بالعفوية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

قمة المناخ 2015

أمريكا

ترامب يعلن اليوم عن قراره بخصوص انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/06/2017

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه سيعلن اليوم عن قراره المنتظر بشدة بخصوص اتفاقية باريس المناخية في السابعة مساء (ت غ). وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قرار ترامب يميل نحو الانسحاب من هذه الاتفاقية التاريخية التي وقعتها 190 دولة في باريس عام 2015 وكانت الصين والولايات المتحدة من أبرز صانعيها. وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من هذه الاتفاقية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة مساء الأربعاء أنه سيكشف الخميس في الساعة 19,00 ت غ عن قراره المنتظر بشدة بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس المناخية أم لا.

وكتب ترامب في تغريدة "سأعلن قراري بشأن اتفاق باريس الخميس في الساعة الثالثة بعد الظهر من حديقة الزهور في البيت الأبيض. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وفي حين لم يقل ترامب إلى أي اتجاه يميل قراره المنتظر في العالم بأسره، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن قراره سيكون على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية الدولية.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ب"الانسحاب" من هذه الاتفاقية معبرا عن رغبته في إنهاء "الحرب ضد الفحم".

والاتفاقية التي أبرمتها في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية 190 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

والانسحاب الأمريكي من الاتفاقية إذا حصل سيشكل تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذا الاتفاق التاريخي الذي كانت بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما، أبرز مهندسيه.

وكان ترامب قال الأربعاء للصحفيين في المكتب البيضاوي ردا على أسئلة عدة حول هذا الملف الحيوي "ستعلمون بالأمر قريبا جدا. استمع إلى عدد كبير من الناس من الجانبين".

وبقي البيت الأبيض صامتا حيال مسألة المناخ التي أثارت انقساما شديدا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي في صقلية حيث أكد كل المشاركين باستثناء الرئيس الأمريكي، مجددا التزامهم بهذه الاتفاقية غير المسبوقة.

لكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض وجه إشارات متناقضة ما يعكس وجود تيارات مختلفة داخل إدارته حول مسألة المناخ لكن أيضا حول دور الولايات المتحدة في العالم والتعددية.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 01/06/2017

  • قمة الدول السبع الكبرى

    قمة مجموعة السبع: خلافات بين ترامب والأوروبيين حول ملفي المناخ والعقوبات على روسيا

    للمزيد

  • ألمانيا - الولايات المتحدة

    ألمانيا والولايات المتحدة: مستوى توتر غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية

    للمزيد

  • قمة الدول السبع الكبرى

    قمة مجموعة السبع تنتهي بخلاف حول المناخ واتفاق ضد الحمائية التجارية

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي