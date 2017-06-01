ترامب يعلن اليوم عن قراره بخصوص انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه سيعلن اليوم عن قراره المنتظر بشدة بخصوص اتفاقية باريس المناخية في السابعة مساء (ت غ). وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قرار ترامب يميل نحو الانسحاب من هذه الاتفاقية التاريخية التي وقعتها 190 دولة في باريس عام 2015 وكانت الصين والولايات المتحدة من أبرز صانعيها. وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من هذه الاتفاقية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة مساء الأربعاء أنه سيكشف الخميس في الساعة 19,00 ت غ عن قراره المنتظر بشدة بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس المناخية أم لا.

وكتب ترامب في تغريدة "سأعلن قراري بشأن اتفاق باريس الخميس في الساعة الثالثة بعد الظهر من حديقة الزهور في البيت الأبيض. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وفي حين لم يقل ترامب إلى أي اتجاه يميل قراره المنتظر في العالم بأسره، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن قراره سيكون على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية الدولية.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ب"الانسحاب" من هذه الاتفاقية معبرا عن رغبته في إنهاء "الحرب ضد الفحم".

والاتفاقية التي أبرمتها في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية 190 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

والانسحاب الأمريكي من الاتفاقية إذا حصل سيشكل تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذا الاتفاق التاريخي الذي كانت بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما، أبرز مهندسيه.

وكان ترامب قال الأربعاء للصحفيين في المكتب البيضاوي ردا على أسئلة عدة حول هذا الملف الحيوي "ستعلمون بالأمر قريبا جدا. استمع إلى عدد كبير من الناس من الجانبين".

وبقي البيت الأبيض صامتا حيال مسألة المناخ التي أثارت انقساما شديدا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي في صقلية حيث أكد كل المشاركين باستثناء الرئيس الأمريكي، مجددا التزامهم بهذه الاتفاقية غير المسبوقة.

لكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض وجه إشارات متناقضة ما يعكس وجود تيارات مختلفة داخل إدارته حول مسألة المناخ لكن أيضا حول دور الولايات المتحدة في العالم والتعددية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/06/2017