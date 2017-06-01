شرطة دبي تعزز صفوفها برجال آليين في سابقة الأولى من نوعها عالميا

عززت الشرطة في إمارة دبي صفوفها بأول رجل أمن آلي في إطار استعدادها لاستضافة معرض "إكسبو 2020" وتظاهرات أخرى. وعرض رجل آلي على الجمهور الشهر الماضي قادر على الإجابة عن الأسئلة بالعربية والإنجليزية ويتعرف على الوجوه ومزود بكاميرا لنقل الأحداث إلى غرفة العمليات. وتعتزم الإمارة زيادة أعداد الروبوتات في الأماكن السياحية "بشكل تدريجي".

بعد السيارات الفارهة والتطبيقات على الهواتف النقالة، أدخلت شرطة دبي أول رجل آلي إلى صفوفها، في خطوة تأمل أن تستكملها بعناصر آلية اخرى تعزز إجراءات الأمن في الإمارة ضمن استعداداتها لاستضافة معرض "إكسبو 2020" ومؤتمرات أخرى.

وقال العميد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في جهاز الشرطة إن "إمارة دبي مقبلة على استضافة العديد من الفاعليات من ضمنها "إكسبو" في 2020، وهذا يتطلب منا تعيين كادر كبير من الموظفين وأفراد الشرطة".

وأضاف " تطلعنا لإيجاد آلية جديدة للتفاعل مع المتعاملين، ومن هنا ولدت فكرة إدخال رجال آليين، يقومون بالخدمة على مدار 24 ساعة حيث إنه لا يتطلب منهم أخذ إجازات أو فترات راحة".

والرجل الآلي الذي عرض على الجمهور في أيار/مايو قادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وتقديم اقتراحات باللغتين العربية والإنجليزية، لكنه يتمتع أيضا ببعض الصفات الأمنية: التعرف على وجوه الأشخاص بالعودة إلى قاعدة بيانات ضخمة مخزنة في البرنامج الذي يشغله.

ويحمل الرجل الآلي كاميرا تقوم بنقل الأحداث إلى غرفة عمليات، وشاشة يمكن استخدامها من قبل الأفراد لتوجيه سؤال أو التقدم باستفسار.

والأربعاء أحضر جهاز الشرطة الرجل الآلي ليشارك في التجمع اليومي لإطلاق مدفع الإفطار في محيط برج خليفة وسط الإمارة. والتقط الحاضرون صورا مع الرجل الآلي الذي أدى التحية العسكرية ووقف إلى جانب المدفع.

وحددت على شاشة تتوسط صدر الشرطي الآلي خانات معدة للاستخدام بمجرد الضغط عليها، وبينها التبليغ عن جريمة، أو الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وبحسب الرزوقي، فإن إمارة دبي تخطط لزيادة أعداد الرجال الآليين الذين سينتشرون في الأماكن السياحية "بصورة تدريجية". وقال "هدفنا أن تشكل نسبة أعداد الرجال الآليين 25 بالمئة من مجموعة أفراد شرطة دبي عام 2030".

وتستضيف دبي سنويا عشرات المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية. وتستعد الإمارة التي تستقبل نحو 15 مليون سائح سنويا لاستضافة معرض "إكسبو 2020"، أكبر معرض تجاري في العالم.

وتتمتع دبي والإمارات الأخرى في الدولة الخليجية باستقرار أمني. وتعتمد شرطة دبي تقنيات حديثة في عملها، وبينها التطبيقات على الهواتف النقالة للتبليغ عن حوادث السير وحوادث أخرى. ويضم أسطول سيارات شرطة الإمارة سيارات فارهة بينها لامبورغيني وفيراري وبنتلي.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة دبي عزم إدارة أمن المتفجرات على استخدام طائرة صغيرة لإبطال القنابل بالتحكم عن بعد. وقال الرزوقي "القيادة العامة لشرطة دبي دائما تتطلع لتوفير ما هو جديد وفريد من نوعه"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرجل الآلي "لن يحل محل رجل الشرطة في كثير من المهام الصعبة مثل القبض على المطلوبين".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/06/2017