قضية ريشار فيران: أول اختبار للأخلاقيات السياسية في عهد الرئيس ماكرون

فتحت النيابة العامة لمدينة بريست شمال غربي فرنسا الخميس تحقيقا أوليا حول شبهات باستغلال وزير تماسك الأراضي ريشار فيران لنفوذه عام 2011 في قضية عقارية حين كان مديرا لشركة تأمين. وهي القضية التي قد تسيء إلى صورة الحكومة التي عينها الرئيس ماكرون، وتراهن عبرها على تعزيز الأخلاقيات السياسية.

قرر المدعي العام لمدينة بريست الفرنسية الخميس فتح تحقيق أولي حول شبهات باستغلال وزير تماسك الأراضي ريشار فيران لنفوذه عام 2011 بعد تسريبات صحفية كشفت تورطه المحتمل في القضية، في اليوم نفسه الذي عرض فيه على الصحف مشروع قانون حول فرض مبادئ أخلاقية في السياسة التزاما بتعهد قطعه الرئيس الجديد.

وتحوم الشبهات حول استعمال الوزير فيران، أحد المقربين من الرئيس ماكرون، لسلطته حين كان مديرا لشركة التأمين "لا موتوِيل دو بروتاني" من أجل تمرير صفقة عقارات لفائدة شريكة حياته المحامية ساندرين دوسان سنة 2011.

وقال المدعي العام لبريست في بيان إن هذا التحقيق يهدف "إلى استقاء جميع المعلومات التي تمكن من تحليل شامل للوقائع والبحث فيما إذا كانت هذه الأخيرة قد تشكل جنحة قانونية".

ويأتي هذا القرار بعد حملة من الانتقادات للوزير في الصحافة الفرنسية التي ترى في حصول شريكة حياته على العقد تضاربا للمصالح.

وكان المدعي العام لمدينة بريست ألمح الثلاثاء الماضي إلى عدم فتح التحقيق إلا أن ضغوطات من المجتمع المدني، وتقديم شكوى ضد مجهول بشبهة "خيانة الأمانة" من طرف المنظمة المدنية لمحاربة الفساد "أنتيكور" أجبرت النيابة العامة على توجيه طلب إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الملف.

وقال رئيس المنظمة جان كريستوف بيكار إن الشكوى هي لمعرفة ما إذا كانت الصفقة المذكورة عقدت للحفاظ على مصالح شركة التأمين أم لفائدة شريكة حياة الوزير على حساب المنخرطين (في شركة التأمين). ولتحديد مسؤوليات ريشار فيران، ولكن أيضا أعضاء مجلس إدارة شركة "لا موتوِيل دو بروتاني"، وكذلك المستفيدة من العملية"، بحسب المسؤول في المنظمة.

الأقربون أولى؟

ونشرت جريدة "لوكانار أونشينيه" الفرنسية يوم 24 آيار/مايو الماضي معلومات كشفت أن شريكة حياة الوزير أسست شركة تمكنت من تأجير عقار لشركة التأمين التي ترأسها فيران من 1998 إلى 2012.

وما يزيد من الشبهات حول المعاملة التجارية أن العقار المذكور، لم يكن في ملكية شريكة حياة الوزير حين وقعت عقد التأجير وإنما تمكنت من تمويل شرائه بفضل قرض بنكي حصلت عليه بعد توقيع العقد.

ودافع فيران، النائب الاشتراكي السابق، الذي يعتبر الذراع الأيمن لإيمانويل ماكرون، وأول الملتحقين بحركته السياسية، عن نفسه. وأكد أنه لن يستقيل من منصبه. وقال لإذاعة "فرانس أنتير" المملوكة للدولة: "كل ما قمت به في حياتي المهنية قانوني، وعمومي، ومر في شفافية". كما أكد فيران بأن العرض الذي قدمته شريكة حياته خلال المناقصة كان هو الأفضل.

لكن معلومات صحفية أفادت أن شركة التأمين تكلفت بأشغال داخل المبنى ما كلف مبلغا إضافيا قيمته (184 ألف يورو). وتساءل عدد من المقالات الصحفية عن جدوى أن تؤجر شركة التأمينات العقار وتصرف هذه الأموال في تجهيزه، بدل اقتنائه وهو ما كان سيوفر لها ملكا عقاريا.

وكشفت يومية "لوموند" من جانبها أن عدة مقربين من فيران استطاعوا الحصول على عقود عمل أو صفقات بفضله. فشريكة حياته حصلت على عقود لاستشارات قانونية، ووظفت كخبيرة قانونية لأشهر في شركة التأمين، بينما حصلت زوجته السابقة ساندرين دوسون، على عقود لتجهيز مقرات فروع للشركة. كما وظف مقربين منه كمعاونين برلمانيين، من ضمنهم ابنه وناشط في الحزب الاشتراكي الذي كان نائبا برلمانيا عنه.

إحراج لماكرون

وتأتي هذه القضية لتعقد من وضع حكومة إدوار فيليب التي تراهن على إعادة الثقة في المشهد السياسي وتزعزع الثقة في وعود الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لطالما ردد خلال حملته الانتخابية على أنه عازم على تجديد الطبقة السياسية الفرنسية وتكريس أخلاقيات العمل السياسي.

وكان ماكرون يعتزم تقديم أول مشروع قانون حول "أخلاقيات العمل السياسي" في خطوة رمزية لتعزيز الرقابة على الفاعلين السياسيين، وللحد من الفضائح التي لوحق بموجبها عدة مسؤولين سياسيين أمام القضاء.

ورفض الرئيس الفرنسي التعليق على فتح التحقيق القضائي، لكنه دعا خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء 31 أيار/مايو إلى التضامن مع الوزير الذي كان من أهم مهندسي حملته للانتخابات الرئاسية. كما أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب دعمه لوزير تماسك الأراضي ريشار فيران.

محمد الخضيري

نشرت في : 01/06/2017