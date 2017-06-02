الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

فرنسا - روسيا: تقاسم الخلافات أم التفاهمات؟

للمزيد

حدث اليوم

إتفاق باريس للمناخ: ترامب في كوكب والعالم في كوكب آخر

للمزيد

حوار

مهدي جمعة: "مكافحة الفساد من الأولويات اليوم"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب - الحسيمة.. إلى ما يعزى شح الاستثمارات في هذه المدينة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب.. حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الحسيمة

للمزيد

أنتم هنا

البلور.. كنز منطقة لورين

للمزيد

وقفة مع الحدث

اتفاق باريس للمناخ: اي استراتيجية فرنسية للرد على ترامب؟

للمزيد

ضيف اليوم

اتفاقية باريس للمناخ.. قرار ترامب بالانسحاب يثير عاصفة من ردود الأفعال

للمزيد

ريبورتاج

الهند.. ما حال الأطفال الذين تخلت عائلاتهم عنهم؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الداخلية السعودية: السيارة التي انفجرت في القطيف كانت تنقل ذخيرة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/06/2017

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الجمعة إن السيارة التي انفجرت الخميس في مدينة القطيف كانت تحمل ذخيرة. وأضاف البيان أن لدى تعامل القوات الأمنية مع السيارة انفجرت وقتل اثنان كانا بداخلها، فيما لم ينجم عن الانفجار أي إصابة بين المواطنين أو رجال الأمن.

أفادت وزارة الداخلية السعودية الجمعة أن السيارة التي انفجرت في مدينة القطيف ذات الغالبية الشيعية في المنطقة الشرقية في السعودية الخميس وقتل راكباها كانت تنقل ذخيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الأمنية رصدت سيارة مسروقة "استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية". ولدى التعامل معها "بما يقتضيه الموقف وإعطابها، نتج عن ذلك اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم اثنان يجري العمل على التحقق من هويتهما".
وأضافت أن رجال الأمن رصدوا في موقع السيارة "وجود أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار". وأضافت أن الانفجار لم ينجم عنه إصابة أي من المواطنين أو رجال الأمن.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس صور وشريط فيديو تظهر فيها سيارة مشتعلة في الشارع يتصاعد منها دخان كثيف أسود مع أصوات انفجارات. وظهرت في صور أخرى جثة متفحمة بالقرب من السيارة التي يظهر أنها رباعية الدفع بعد إطفاء النار.

وشهدت المنطقة الشرقية ومن ضمنها القطيف منذ 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شيعيا.

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 02/06/2017

  • السعودية

    السعودية: سماع دوي انفجار في القطيف وأنباء عن هجوم بسيارة مفخخة

    للمزيد

  • السعودية

    السعودية: مقتل جندي في إطلاق نار في منطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية

    للمزيد

  • السعودية

    السعودية: مداهمات وأنباء عن سقوط قتيلين في بلدة العوامية الشيعية بالقطيف

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي