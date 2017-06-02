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آسيا

الفلبين: مقتل 36 شخصا اختناقا في منتجع بمانيلا والسلطات تؤكد أن الهجوم ليس إرهابيا

© أ ف ب/ أرشيف | قوات فلبينية تتمركز في مواجهة قناصة في أثناء مواكبتها عمالا وسكانا علقوا وسط الاشتباكات بين الجيش ومقاتلين جهاديين في مدينة مراوي في جزيرة منداناو يوم 1 حزيران/يونيو 2011

فيديو صادق أبو حامد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/06/2017

أفادت الشرطة الفلبينية الجمعة أنها عثرت على 36 جثة على الأقل داخل كازينو في العاصمة مانيلا بعد إطلاق نار في منتجع قريب من المطار الرئيسي في الفلبين. وأكدت السلطات أن الهجوم ليس إرهابيا نافية بذلك ماتردد من أخبار حول تبني تنظيم "الدولة الإسلامية" للاعتداء.

أصيب عشرات الأشخاص بجروح خلال التدافع الذي تلا إطلاق النار الجمعة في منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" القريب من المطار الرئيسي في الفلبين. وعثرت السلطات على جثة 36 شخصا داخل كازينو في العاصمة بعد أن فتح مسلح النار من بندقية أوتوماتيكية وأضرم النار في إحدى الغرف، مؤكدة أن الهجوم ليس إرهابيا

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد أعلن مباشرة بعد الهجوم تنفيذ عناصره للعملية، بحسب مركز "سايت" الأمريكي المتخصص بمتابعة المواقع الجهادية على الإنترنت.

وبعد نحو خمس ساعات، عثرت السلطات على جثة مطلق النار متفحمة داخل إحدى غرف الفندق بحسب ما أعلن قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا. وقال قائد الشرطة إن المهاجم أطلق النار على شاشة تلفزيون فقط ولم يستهدف أحدا من الموجودين. وتابع ديلا روزا أن المهاجم فقد أثره لفترة وسط التدافع والهلع الذي ساد الكازينو قبل أن تعثر عليه السلطات ميتا في إحدى الغرف.

وأضاف قائد الشرطة "لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقودا على ما يبدو وأضرم النار فيها".

وأكد كل من قائد شرطة مانيلا أوسكار البايالدي وديلا رزوا ان الأمر يتعلق على الأرجح بمحاولة سرقة باءت بالفشل وأن المهاجم لم يطلق النار على أحد بل كان يريد السرقة .

وتابع ديلا روزا "نقول في الوقت الحالي أن الأمر ليس عملا إرهابيا إذ ليس هناك عمل عنف أو تهديد او تخويف يؤدي إلى الإرهاب".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/06/2017

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