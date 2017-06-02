عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة أول جمعة من شهر رمضان وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. وفي حين سمح للبالغين في سن 40 عاما وما فوقه للدخول دون ترخيص، فرضت السلطات الإسرائيلية على الفئات العمرية الأقل من 40 عاما الحصول على تراخيص للمرور. كما سمح لمئة فلسطيني من قطاع غزة بالعبور لأداء الصلاة في الحرم القدسي.

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين المسلمين أول صلاة جمعة من شهر رمضان في المسجد الاقصى في القدس التي وضعت تحت حماية أمنية مشددة. ونشرت الشرطة الإسرائيلية أعدادا كبيرة من عناصرها على مداخل المدينة القديمة في القدس المؤدية الى الحرم القدسي. وكانت مروحيات تحلق فوق المنطقة فيما أغلقت غالبية الطرق أمام حركة السير.

وأعلن متحدث باسم الأوقاف الإسلامية في القدس أن عدد المصلين الذين أدوا صلاة أول يوم جمعة في رمضان وصل إلى نحو 250 ألفا، بينما قدرت الشرطة الإسرائيلية عددهم بمئة ألف. وتوافد رجال ونساء منذ ساعات الصباح الأولى الجمعة إلى الحاجز الإسرائيلي المحصن في قلنديا، أبرز نقطة عبور للفلسطينيين بين الضفة الغربية المحتلة والقدس، للتوجه بعد ذلك إلى الحرم القدسي على بعد كيلومترات إلى الجنوب.وكان عشرات الشبان الذين يحظر عليهم العبور، يراقبون مرورهم عن بعد.

مداخلة ليلى عودة حول الإجراءات الأمنية في المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان

فئات عمرية مسموح لها بالدخول وأخرى يتوجب عليها الحصول على ترخيص

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إنه سمح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى "بدون تصاريح خصوصا للرجال من الفئة العمرية البالغة أربعين عاما وما فوق". كما سمحت للنساء بذلك دون تصاريح دخول. كما سمحت بدخول الفتيان حتى سن 12 عاما بدون تصريح، وسمحت للرجال بالحصول على تصاريح للذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثين إلى أربعين عاما بتصريح خاص.

ولا يسمح عادة بدخول الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية القدس إلا بتصاريح خاصة إما للعمل أو تصاريح للعلاج أو تصاريح بمناسبات دينية مختلفة.

100 فلسطيني من غزة مسموح لهم كل جمعة بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى

ودخل اليوم الجمعة مئة فلسطيني من قطاع غزة للصلاة في المسجد الاقصى. وقالت الشرطة الإسرائيلية "سُمح في كل يوم جمعة من رمضان بدخول 100 فلسطيني من غزة وإن جميع من تمت الموافقة على دخولهم هم من النساء والرجال الذين تفوق أعمارهم الخمسة والخمسين عاما". وتم نقل المصلين من المعابر في باصات خاصة إلى المدينة المقدسة.

وتابعت المتحدثة باسم الشرطة إن "مفوض الشرطة روني الشيخ وصل إلى البلدة القديمة لتقييم ومتابعة سير عمل الشرطة للسماح للمصلين بالوصول وممارسة حرية العبادة".

تعزيز الإجراءات الأمنية

وأكد مفوض الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية في ضوء التحديات الأمنية الراهنة في المنطقة وخصوصا في مدينة القدس، مشيرا إلى أن الشرطة اتخذت كل التدابير "للحفاظ على الأمن والنظام مع ضمان الحياة الطبيعية لجميع سكان المدينة". وقال "لن نسمح لأحد باستغلال مناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال به للقيام بأعمال مخلة بالأمن أو المس بحياة الأبرياء".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/06/2017