العاهل المغربي يقاطع قمة "الإيكواس" بسبب دعوة نتانياهو للمشاركة فيها

قرر العاهل المغربي محمد السادس عدم حضور قمة مجموعة "الإيكواس" الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا بسبب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمشاركة فيها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الرباط قررت تقليص مستوى تمثيلها إلى الحد الأدنى في القمة التي تستضيفها العاصمة الليبيرية مونروفيا يومي السبت والأحد بسبب "عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة مجموعة "الإيكواس" الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا والتي تستضيفها ليبريا السبت والأحد إثر الجدل الدائر حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاجتماع.

وقالت وزارة الخارجية مساء الخميس في بيان إن الملك محمد السادس كان يعتزم حضور قمة "الإيكواس" في مونروفيا السبت والأحد، حيث كان من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء مسألة طلب المغرب الانضمام للتجمع "كعضو كامل" العضوية.

وأضافت الوزارة أن " بلدانا وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي". وأوضحت الوزارة أن الملك "يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس".

ومن المنتظر أن يحضر نتانياهو القمة بدءا من الأحد على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي كبير، حسب ما أعلن مكتبه.

وتسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإيكواس) بعد أن وافق الاتحاد الأفريقي على إعادة عضوية المغرب بعد 33 عاما من خروجه.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/06/2017