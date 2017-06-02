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الشرق الأوسط

التحالف الدولي يستعد للهجوم على الرقة السورية ونحو مئتي ألف شخص يغادرون المدينة

© أ ف ب | عاصفة رملية تهب على نازحين سوريين فروا من الرقة إلى مخيم مؤقت في عين عيسى شمال سوريا في 19 أيار/مايو 2017

فيديو نوار يزبك

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/06/2017

قال متحدث باسم التحالف الدولي الخميس إن عدد النازحين من الرقة ( شمال سوريا) معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" بلغ نحو مئتي ألف شخص بينهم 92 ألفا استقروا في المخيمات، وذلك استعدادا لمعركة طرد الجهاديين التي يقودها التحالف.

 
أعلن الكولونيل راين ديلون الناطق باسم التحالف الدولي  الخميس أن نحو مئتي ألف شخص غادروا مدينة الرقة السورية التي تشكل "عاصمة" تنظيم "الدولة الإسلامية" والتي يستعد التحالف وحلفاؤه من المقاتلين الأكراد والعرب لشن هجوم عليها. وصرح في مؤتمرعبر الدائرة المغلقة من بغداد أن "عدد النازحين من الرقة ارتفع إلى مئتي ألف بينهم 92 ألفا" باتوا في مخيمات للنازحين.

ويدعم التحالف الذي تقوده واشنطن منذ تشرين الثاني/نوفمبر هجوما تشنه قوات "سوريا الديمقراطية" ضد الجهاديين تمهيدا لاستعادة الرقة. وتضيق قوات "سوريا الديمقراطية" الخناق على المدينة. وذكر ديلون بأنها "قررت أن تطلب من المدنيين مغادرة" المدينة قبل بدء الهجوم.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخميس في باريس إن وتيرة فرار المدنيين السوريين من الرقة تتسارع. وأضافت ناتالي روبرتس من المنظمة الإنسانية أن "800 شخص يصلون يوميا إلى مخيم" عين عيسى للنازحين الذي يبعد 30 كلم شمال الرقة والوضع يزداد صعوبة بسبب الافتقار إلى الإمكانات الإنسانية.

وأسفر النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 عن مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح ولجوء الملايين.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 02/06/2017

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