انتخاب الكويت ضمن خمس دول أخرى لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة خمسة أعضاء غير دائمين لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني عام 2018. والدول التي تم انتخابها هي الكويت وبولندا وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبيرو.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة اليوم الجمعة الكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وانتخبت هولندا لعضوية مدتها عام بعد التوصل لاتفاق مع إيطاليا العام الماضي لاقتسام فترة العامين. ووصل التصويت بين البلدين إلى طريق مسدود العام الماضي لذا اتفقا على أن تشغل إيطاليا عضوية المجلس لعام 2017 ثم تتنحى وتسمح بانتخاب هولندا لعام 2018.

وبينما ترشحت كل الدول دون منافسة فقد كان يتعين عليها أن تحصل على ثلثي إجمالي الأصوات لنيل المقعد. وحصلت ساحل العاج على 189 صوتا بينما نالت غينيا الاستوائية 185 صوتا والكويت 188 صوتا وبيرو 186 صوتا وبولندا 190 صوتا. وحصلت هولندا على 184 صوتا.

ولضمان التمثيل الجغرافي في المجلس تخصص خمسة مقاعد لدول أفريقية وآسيوية ومقعد لدول من شرق أوروبا ومقعدان لدول من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومقعدان لدول غربية ودول أخرى.

وتتفق مجموعات إقليمية بوجه عام على المرشحين الذين سيطرحونهم ونادرا ما تكون هناك سباقات تنافسية على المقاعد.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة هم عشر دول بالانتخاب بالإضافة للدول الخمس دائمة العضوية وتتمتع بحق النقض "الفيتو" وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

ويأتي انتخاب الدول الخمس غير الدائمة الجمعة ليحلوا محل الدول التي انتهت فترة عضويتها وهي مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي.

وبالإضافة إلى الدول الخمس التي انتخبت الجمعة، يضم المجلس خمس دول أخرى غير دائمة العضوية وتنتهي فترة انتخابها عام 2018 وهي بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والسويد، فضلا عن هولندا التي حلت محل إيطاليا لنصف دورة مدتها عام واحد.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 02/06/2017