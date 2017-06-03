مقتل وجرح العشرات في تفجير استهدف جنازة في كابول

قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، إثر ثلاثة انفجارات هزت العاصمة كابول، خلال تشييع أفغاني قتل خلال الاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية الجمعة، وفق وزارة الداخلية الأفغانية.

لقي ستة أشخاص حتفهم وجرح 90 شخصا على الأقل السبت في كابول في ثلاثة انفجارات نفذت خلال تشييع أفغاني قتل خلال الاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية الجمعة، وفق وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة الأنباء الفرنسية "مازلنا نجهل سبب الانفجارات".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح "حتى الساعة، نقل ستة قتلى و87 جريحا إلى مستشفيات كابول."

من جانبه قال عبد الودود المشارك في التشييع إن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح خلال تشييع "سليم عز الديار" وهو نجل سياسي أفغاني معروف.

وقال شاهد آخر إن بعض الضحايا "تناثروا أشلاء" من شدة الانفجارات.

وشارك في التشييع رئيس الوزراء عبد الله عبد الله لكن مكتبه أكد أنه بخير.

وكان سليم عز الديار قد قتل مع ثلاثة آخرين يوم أمس الجمعة خلال مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا باستقالة الحكومة الأفغانية بعد الهجوم الدامي الذي أوقع 90 قتيلا على الأقل الأربعاء في كابول. وهي أفظع حصيلة لأعمال عنف في العاصمة الأفغانية منذ 2001.



فرانس 24/أف ب

نشرت في : 03/06/2017