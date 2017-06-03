ألمانيا: استئناف مهرجان لموسيقى الروك بعد إخلاء المكان بسبب "تهديد إرهابي"

أفادت السلطات الألمانية السبت أنه سيتم استئناف مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نوربورغرينغ غرب البلاد، بعد إخلائه يوم الجمعة. وكانت السلطات حذرت من خطر "تهديد إرهابي" قد يستهدف المهرجان.

يستأنف السبت مهرجان موسيقى الروك "روك أم رينغ" بعد أن أخلي موقعه مساء الجمعة بسبب مخاوف من "تهديد إرهابي". وقد استبعد كل خطر محتمل، كما أعلن منظمو هذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في ألمانيا.

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية انتهاء عمليات التفتيش في موقع المهرجان الذي ينظم بالقرب من كوبلنز جنوب غرب ألمانيا وسيحضره حوالي تسعين ألف شخص، انتهت.

وقال المنظمون "بعد عمليات تفتيش مكثفة في مجمل موقع المهرجان، لم تتأكد الشبهات بوجود خطر وشيك". وأضافوا أن الشرطة "أعطت الضوء الأخضر لاستئناف أعمال وضع التجهيزات على خشبة المسرح".

من جهة أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص مرتبطين بالتيار السلفي في منطقة هيسه المجاورة (غرب) أوقفوا الجمعة في إطار التحقيق، أفرج عنهم صباح السبت.

وأوضحت أن الرجال الثلاثة يحملون بطاقات اعتماد تسمح لهم بالعمل كمساعدين في هذا المهرجان. وذكرت وسائل إعلام محلية أنهم وظفوا لوضع الحواجز الأمنية.

وقال فولفغانغ فروم من شرطة كوبلنز في مؤتمر صحافي إن بين هؤلاء "شخصا واحدا على الأقل ليس من أصل ألماني وتعرف أجهزة الشرطة أنه ينتمي إلى تيار الإرهاب الإسلامي"، موضحا أن الرجل "كان يمكنه الدخول إلى كواليس" الحفلة. ولم يعلن الوقت المحدد لهذا المهرجان الذي يفترض أن ينتهي الأحد.

مخاوف من الإرهاب

وكان المهرجان الذي يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ قد أخلي يوم الجمعة.

وقال بيان للشرطة إنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي". مضيفة "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.

ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام إلى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها عززت أصلا التدابير الأمنية بعد اعتداء 22 أيار/مايو في مانشستر والذي استهدف حفلا موسيقيا للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مع نشر "1200" عنصر إضافي قرب حلبة نوربورغرينغ التي تستضيف المهرجان.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/06/2017