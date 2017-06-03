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الشرق الأوسط

البحرين: قراصنة يخترقون حساب وزير الخارجية على تويتر وينشرون صورا مسيئة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/06/2017

قام متسللون باختراق حساب وزير الخارجية البحريني على تويتر، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية ووسائل إعلام بحرينية، وقام القراصنة بنشر مقاطع مصورة معادية ومسيئة للوزير.

قالت وزارة الخارجية ووسائل إعلام محلية في البحرين السبت إن متسللين اخترقوا حساب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر ونشروا مقاطع مصورة معادية ومسيئة. فيما لم تتهم الوزارة أي طرف بعملية التسلل.

وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على حسابها على تويتر "تبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر".

واستخدم المتسللون حساب الوزير لإعادة إرسال منشورات من حساب آخر يحمل اسم (نمور الحرية) والذي يتبع متشددين شيعة على ما يبدو. وجاء في رسالة تحوي صور زعماء شيعة "قادتنا لكم عهد .. مطلبنا يسقط حمد" في إشارة للملك حمد بن عيسي آل خليفة.

وذكرت صحيفة الوسط التي تصدر بالعربية على موقعها الإلكتروني أن المتشددين نشروا تغريدات وتسجيلات مصورة تحمل إهانة للوزير. وقالت "يبدو من تسلسل التغريدات زمنيا أن الاختراق بدأ حوالي الخامسة والنصف صباحا". وتضمن أحد المنشورات مصحوبا بصورة للملك مع تعليق "يسقط حمد".

وزاد التوتر في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد مما تصفه بأنه أنشطة غير مشروعة ترتكبها جماعات وأفراد من المعارضة بتهمة إثارة التوتر الطائفي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 03/06/2017

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