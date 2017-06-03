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الشرق الأوسط

القوات العراقية تستعد لاستعادة آخر أحياء الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/06/2017

تستعد القوات العراقية لاستعادة آخر أحياء الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد أن تمكنت من إحراز تقدم ميداني غرب المنطقة، بعد أشهر من المعارك ورغم تحديات التواجد السكاني الكثيف في هذه الأحياء.

تمكنت القوات العراقية من السيطرة على حي في غرب الموصل وأحرزت تقدما في آخر، في إطار عملية عسكرية بدأتها الأسبوع الماضي لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي ما زال يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما أفاد عسكريون الجمعة.

ويعد هذا الهجوم الأخير في المعركة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر لاستعادة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلن منها إقامة دولة "الخلافة" على مناطق في العراق وسوريا.

ومنذ أشهر عدة، تحاصر القوات العراقية المدينة القديمة حيث المباني لصيقة والشوارع ضيقة من الجهة الجنوبية، لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب صعوبة دخول الآليات هذه الأزقة. وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أن قوات مكافحة الإرهاب "حررت حي الصحة الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".

وفي وقت سابق، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان عن "مواصلة قوات الشرطة الاتحادية التقدم بحذر، وفرض سيطرتها على 40 في المئة من حي الزنجيلي".

وسبق للقوات الأمنية أن أعلنت هذين الحيين من ضمن الأحياء الثلاثة التي تشكل هدفا حاليا لها، إلى جانب حي الشفاء، شمال المدينة القديمة.

وأوضح معاون قائد العمليات الخاصة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في الموصل العميد الركن حيدر العبيدي أنه "بسبب ضيق المنطقة وتواجد العديد من السكان والخشية من وقوع إصابات وأضرار خصوصا بين المدنيين وللمباني، تحاشينا الدخول في الوقت الحاضر".

وشدد على أن استمرار "وجود المدنيين بأعداد كبيرة كان العائق الأكبر" أمام سير العمليات.

وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن نحو 200 ألف مدني معرضون لخطر كبير في المراحل الأخيرة من المعارك في الموصل، خصوصا مع وجود تقارير بأن الجهاديين يستخدمونهم كدروع بشرية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/06/2017

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