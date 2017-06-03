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أمريكا

ممثلة أمريكية نشرت صورة لرأس ترامب مقطوعا تواجه تهديدات بالقتل

© أ ف ب | الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية كاثي غريفين (اليسار)

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/06/2017

صرحت الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية كاثي غريفين الجمعة للصحافيين أنها تتلقى تهديدات "مفصلة وجدية" بالقتل على خلفية نشرها صورة الأربعاء أثارت ردود فعل منددة تظهر رأس دونالد ترامب مقطوعا ومضرجا بالدماء، وقالت إن الرئيس الأمريكي وعائلته يحاولون القضاء على حياتها وإن ذلك سيحطم مسيرتها المهنية.

اتهمت الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية كاثي غريفين التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب صورة نشرتها الأربعاء تظهر رأس دونالد ترامب مقطوعا، الرئيس الأمريكي بمحاولة القضاء على حياتها كاشفة أنها تعرضت لتهديدات بالقتل من مؤيدين له.

وأكدت الممثلة التي أعلنت محطة "سي أن أن" إلغاء مشاركتها في تقديم برنامج خاص برأس السنة أنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى نهاية حياتها المهنية.

وصرحت لصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقدته في لوس أنجلس مع محاميها "يحاول الرئيس الحالي للولايات المتحدة وأبناؤه الكبار والسيدة الأولى القضاء شخصيا على حياتي. أنتم تعرفونه فهو لن يتوقف".

وأضافت الفنانة الحائزة على جائزتي إيمي، باكية "لا أظن أن مسيرتي المهنية ستصمد بعد ذلك. سأكون صريحة لقد قضى علي" وقد ألغيت عدة عروض كانت ستشارك فيها .

ويذكر أن الممثلة البالغة 56 عاما قد اعتذرت علنا على الصورة المقززة التي أثارت ردود فعل منددة من ترامب وعائلته فضلا عن الأوساط السياسية كلها. وجددت التأكيد الجمعة أنها ارتكبت "خطأ فظيعا" مشيرة إلى الرأس المقطوع والمضرج بالدماء كان ردا على تعليقات موجهة من ترامب إلى الصحافية الأمريكية ميغن كيلي خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب وصف كيلي بعدما أدارت حوارا بين المرشحين إلى الرئاسة بأن "الدم يخرج من عينيها ومن أينما كان".

وقالت غريفين الذي بدا عليها التأثر إنها لا تستحق الحملة القاسية التي تتعرض لها عبر الإنترنت. وأضافت "أتلقى تهديدات بالقتل مفصلة وهي جدية ومحددة".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/06/2017

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