باكستان تقول إنها قتلت جنودا هنديين في إقليم كاشمير المتنازع عليه

قال الجيش الباكستاني إنه قتل خمسة جنود هنديين في كاشمير. وتعيش المنطقة توترا وتبادلا للاتهامات بين البلدين بخرق وفق إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها.

قتل الجيش الباكستاني اليوم السبت خمسة جنود هنود ردا على إطلاق القوات الهندية النار عبر الخط الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما أعلنه الجيش الباكستاني.

واتهمت باكستان القوات الهندية أمس الجمعة بإطلاق النار دون سبب في قطاع نيزابير مما أدى لإصابة مدنيين اثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اليوم السبت إن قوات بلاده ردت على الهجوم فقتلت خمسة جنود وأصابت آخرين ودمرت خنادقهم.

لكن الهند نفت مقتل أو إصابة أي من جنودها في الهجوم عبر الحدود.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن "امرأة أصيبت بعدما انتهكت القوات الباكستانية وقف إطلاق النار مرتين في قطاعين بمنطقة بونش بإطلاق قذائف مورتر على مواقع أمامية ومناطق للمدنيين على امتداد الخط الفاصل".

وأوضح المتحدث أن القوات الباكستانية ردت بعشوائية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمورتر.

وتتبادل باكستان والهند على نحو متكرر الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2003 وعلى الصعيد الدبلوماسي ساءت العلاقات بين البلدين بعدما تبادل الجانبان العام الماضي طرد الدبلوماسيين.

فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 03/06/2017