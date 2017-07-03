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الشرق الأوسط

الأزمة الخليجية: تمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة بطلب من الكويت

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/07/2017

أعلنت السعودية وحلفاؤها الاثنين الموافقة على طلب أمير الكويت تمديد المهلة الخاصة لقطر ليومين للرد على لائحة المطالب التي تقدمت بها، وذلك بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي منحتها الدول الخليجية للإمارة.

 قالت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر فجر الاثنين إن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب الـ13 التي قدمتها إليها والتي انتهت ليلة الأحد تم تمديدها 48 ساعة، نزولا عند طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.

وجاء في بيان مشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة" مساء الأحد فإن "الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

تصريحات وزير الدفاع القطري

وذكرت الدول الأربع في بيانها أنها وافقت على تمديد المهلة "بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها الاثنين".

وجاء تمديد المهلة بعدما رفضت قطر ضمنيا مطالب جاراتها لإعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة أيام التي حددت لها للرد على مطالبها الـ13.

وتشمل المطالب التي قدمت رسميا إلى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة.

وصباح الاثنين يستقبل أمير الكويت وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وقد قال وزير خارجية قطر في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه مع نظيره الإيطالي أنجلينو الفانو إن "دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض".

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 03/07/2017

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