خامنئي يعتبر أن سياسات الغرب بشأن الإرهاب "ترتد عليه"

انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الغرب وقال إن سياساته في الشرق الأوسط هي التي ارتدت عليه عبر أعمال إرهابية. خامنئي الذي تحدث أمام كبار المسؤولين في طهران انتقد خطاب الإصلاحيين في بلاده.

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي أن الهجمات التي شنها تنظيم "الدولة الإسلامية" في أوروبا وغيرها من المناطق تظهر أن سياسات الغرب في الشرق الأوسط ارتدت عليه.

وصرح خامنئي في كلمة متلفزة "اليوم يتم دحر ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) من مهده في العراق وسوريا وينتقل إلى دول أخرى مثل أفغانستان وباكستان وحتى الفلبين ودول أوروبية".

وأضاف "هذه هي النار التي أشعلتها (الدول الغربية) بأيديها والآن ارتدت عليها".

وجاءت تصريحاته خلال تجمع لكبار المسؤولين في طهران في حفل لإحياء ذكرى وفاة مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله روح الله الخميني في 1989.

انتقاد للإصلاحيين

وأستغل خامنئي الكلمة للتصدي للخطاب الإصلاحي الذي استخدمه الرئيس حسن روحاني خلال محاولته الناجحة لإعادة انتخابه الشهر الماضي.

ووصف روحاني معارضيه المحافظين بأنهم "متطرفون" ووعد بتوسيع الحريات المدنية والتشجيع على مزيد من الحوار مع الغرب.

وقال خامنئي "لا تعتبروا التصرف الثوري تطرفا. الثورية هي ما تحتاجه البلاد اليوم".

وأكد أن "الثورية هي أن لا تخضع لهيمنة قوة أمريكا وغطرستها مرة أخرى بعد أن تكون قد تحررت منها".

وقال إن السعودية، خصم إيران الرئيسي في المنطقة، أظهرت الثمن المرتفع الذي يتعين على الدول أن تدفعه مقابل وقوفها مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى صفقة المشتريات السعودية من الولايات المتحدة البالغة مئات مليارات الدولارات والتي تمت خلال زيارة ترامب للسعودية في أيار/مايو الماضي.

وأضاف خامنئي "لإرضاء الرئيس الأمريكي الجديد أجبرت السعودية على إنفاق أكثر من نصف مواردها المالية لتحقيق أهداف أمريكا وإرادة أمريكا ".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/06/2017