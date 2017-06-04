هجومان إرهابيان وإصابات في قلب لندن

ضرب الإرهاب قلب لندن مساء السبت، وفقاً لما أعلنته الشرطة البريطانية، عقب حادث دهس للمارة على جسر لندن واطلاق نار في خضم تقارير عن هجمات بالسكاكين في سوق بورو القريبة.

أعلنت الشرطة البريطانية أن الهجومين الذين وقعا مساء السبت في لندن لهما “طبيعة ارهابية” وأفادت وسائل الإعلام في المملكة المتحدة أن الحادثين أديا الى وقوع قتيل واحد على الأقل والعديد من الإصابات.

وأوردت وكالات الأنباء أن الهجومين “ذات طبيعة ارهابية” وفقاً لوصف الشرطة، ووقعا في منطقة تعج بالحانات والمطاعم، مما أشاع أجواء من الفوضى والذعر، فيما كان عناصر يهرعون الى المنطقة التي تعج بالساهرين. وأفادت الشرطة في تغريدة على “تويتر” انه "تم اعلان الحادثين في جسر لندن وبورو ماركت عملين ارهابيين"، وان الحادثة في فوكسهول غير مرتبطة بهما. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية نقلاً عن شهود أن أكثر من شخص قتل في الهجومين.

وأعلنت رئيسة الوزاء البريطانية تيريزا ماي أن ما حصل يمكن أن يكون عمل ارهابي وأن شرطة المدينة أعلنت أن الهجومين إنما هما “حادثان ارهابيان”.

Our latest statement about #LondonBridge incident. We've sent a number of resources to scene & more info will follow https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/nCoIPoXCrV — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) June 4, 2017

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الشرطة أن هناك أكثر من قتيل على جسر لندن. وأضافت: “أبلغتنا الشرطة أن هناك أكثر من قتيل في واقعة جسر لندن” حيث وقع الحادث الأول مساء السبت. وقال شهود إن سيارة فان دهست بعض المارة وقالت شاهدة لرويترز إنها رأت أشخاصاً قطعت أعناقهم فيما يبدو. وأقادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم قد يكونون مسلحين بعد حادث آخر في منطقة بورو ماركت القريبة من جسر لندن.

وأعلنت الشرطة لاحقاً لاحقاً إن الحادث في وقع في منطقة فوكسهول معزول. لكنها أكدت أيضاً إنها أطلقت النار بعد تقارير عن حوادث طعن في منطقة بورو ماركت القريبة من جسر لندن.

وأكدت “بي بي سي” أيضاً أن رئيسة الوزراء على اتصال مع المسؤولين وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إفادة بشأن ما حصل.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: "بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، أستطيع أن أؤكد أنه يتم التعامل مع الأحداث المروعة في لندن على أنها عمل أرهابي محتمل".

وكتب ترامب على “تويتر”: الولايات المتحدة ستفعل ما يمكن للمساعدة في لندن والمملكة المتحدة، سنكون هناك - نحن معكم. فليبارك الرب!”

ولم تكشف الشرطة الكثير من التفاصيل بينما أفادت هيئة الإسعاف أنها ترسل موارد متعددة الى مواقع الحوادث. وقال صحافي من رويترز إنه شاهد عشر سيارات شرطة تتجه صوب جسر لندن.

وقالت شاهدة إنها رأت ثلاثة مصابين بسكين وإن أعناقهم قطعت على ما يبدو. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شاهدة إنها رأت سيارة فان بيضاء اللون تدهس المارة. وأضافت الشاهدة أن السيارة أصابت خمسة الى ستة أشخاص.

وأظهرت صور عن التلفزيون عشرات من عربات الطوارىء في المنطقة المحيطة بجسر لندن. أغلقت هيئة النقل محطة جسر لندن بناء على طلب الشرطة.

وتأتي هذه الأعمال الإرهابية بعد نحو عشرة أيام على اعتداء مانشستر الذي خلف 22 قتيلا.

فرانس ٢٤ / وكالات

نشرت في : 04/06/2017