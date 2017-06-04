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أوروبا

اعتقال 12 شخصا للاشتباه بعلاقتهم باعتداء لندن

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/06/2017

اعتقلت الشرطة البريطانية 12 شخصا شرق لندن للاشتباه بأنهم على علاقة باعتداء لندن يوم أمس السبت. وقال بيان للشرطة إن عناصرها تقوم بتفتيش عدد من المواقع في حي باركينغ في إطار التحقيقات.

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها اعتقلت 12 شخصا يشتبه أنهم على صلة باعتداء السبت، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص، خلال مداهمات قامت بها الشرطة في حي باركينغ بشرق لندن، بحسب بيان.

وجاء في البيان أن "التحقيق في هجوم ليلة أمس المروع في لندن يتقدم بسرعة فيما تواصل شرطة المدينة التحقيق في ما حدث".

وأضاف البيان أنه لا يزال يجري تفتيش "عدد من المواقع "في حي باركينغ. وشاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية الشرطة تقتاد أربع نساء يرتدين البراقع، رغم أنه لم يتضح ما إذا كن من ضمن المعتقلين.

ووقفت العديد من آليات الشرطة أمام مجموعة من الشقق وقطعت الطرق المؤدية إليها.

وتحدث تلفزيون "سكاي نيوز" عن اعتقال أربعة رجال في أعقاب مداهمة قامت بها الشرطة المسلحة عند الساعة السابعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش) إضافة إلى اعتقال امرأة أفرج عنها لاحقا.

بداية التحقيقات

وكان عناصر الشرطة قد قتلوا السبت الرجال الثلاثة الذين هاجموا مارة بالسكاكين في بورو ماركت بوسط لندن بعدما دهسوا آخرين بوساطة شاحنة صغيرة على الجسر.

وصرحت مفوضة شرطة لندن كريسيدا ديك للصحافيين يوم الأحد "نعتقد أننا وضعنا حدا للتهديد الذي يشكلونه … بالطبع الأمر معقد ومرتبك جدا".

وأضافت أن الشرطة ستعمل على التحقيق أكثر للتأكد من أنه لا شركاء للمعتدين ما زالو طلقاء وقالت: " من المهم أن نتأكد أولا وقبل كل شيء أنه لا يوجد أي شخص آخر (متورط). لا نعتقد أنه يوجد أي شخص ولكن يجب أن نتأكد تماما من ذلك".

وتابعت "نعد حاليا تقريرا كبيرا جدا، وسنسعى إلى التأكد مما إذا كان أي شخص آخر عمل أو ساعد بأي طريقة في التخطيط لهذا الهجوم".

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 04/06/2017

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