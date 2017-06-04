الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الناطق باسم الحكومة المغربية: علينا تسريع وتيرة المشاريع في الحسيمة ومنطقة الريف

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا - روسيا: تقاسم الخلافات أم التفاهمات؟

للمزيد

حدث اليوم

إتفاق باريس للمناخ: ترامب في كوكب والعالم في كوكب آخر

للمزيد

حوار

مهدي جمعة: "مكافحة الفساد من الأولويات اليوم"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب - الحسيمة.. إلى ما يعزى شح الاستثمارات في هذه المدينة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب.. حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الحسيمة

للمزيد

أنتم هنا

البلور.. كنز منطقة لورين

للمزيد

وقفة مع الحدث

اتفاق باريس للمناخ: اي استراتيجية فرنسية للرد على ترامب؟

للمزيد

ضيف اليوم

اتفاقية باريس للمناخ.. قرار ترامب بالانسحاب يثير عاصفة من ردود الأفعال

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

إيطاليا: نحو ألف جريح في تدافع إثر حالة هلع بين متابعي نهائي دوري أبطال أوروبا

© علاوة مزياني - فرانس24 | الحفل الرسمي لنهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ويوفنتوس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/06/2017

قالت الشرطة الإيطالية الأحد إن نحو ألف شخص جرحوا مساء السبت عندما كانوا متجمعين في ساحة في وسط تورينو لمشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك إثر حالة فوضى سادت قبل دقائق من انتهاء المباراة عندما سمعوا دوي ألعاب نارية اعتقدوا أنها قنبلة.

جرح نحو ألف شخص خلال تدافع نجم عن حالة هلع بين الحشد الذي تجمع مساء السبت في ساحة في وسط تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفق حصيلة نشرتها الشرطة الإيطالية الأحد.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إن حالة من الفوضى سادت قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع دوي ألعاب نارية في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة.

ونقل سبعة من المصابين إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات المدينة الواقعة شمال إيطاليا، فيما غالبية الجرحى الباقين إصاباتهم طفيفة.

وقبل عشر دقائق تقريبا من نهاية المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على يوفنتوس 4-1، بدأ الناس وقد أصابهم الهلع بالجري فاصطدموا بحواجز الأمن أو بالمباني المحيطة بساحة سان كارلو حيث نصبت شاشات عملاقة. وأصيب كثيرون نتيجة وقوعهم أو بشظايا الزجاج.

بعد دقائق من التدافع كانت الساحة مغطاة بالحطام والبقايا والأحذية والحقائب وغيرها من الحاجيات التي تركها أصحابها على عجل، وفق الصور التي عرضتها شاشات التلفزيون. وكان الهلع وراء التدافع، ولكن لم يعرف سبب الهلع بعد، في حين دعا محافظ تورين ريناتو ساكوني إلى التريث، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيطالية.

وسرعان ما عاد الهدوء إلى ساحة سان كارلو وعاد جمهور يوفنتوس المنهكين والمحبطين بعد خسارة فريقهم المدوية للبحث عن حاجياتهم. وقال أحدهم لقناة "سكاي نيوز 24" الأحد "وقعت. تمكنت من النهوض لكني فقدت كل شيء، هاتفي وحقيبتي. كل شيء".
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/06/2017

  • كرة القدم

    دوري أبطال أوروبا: هل يثأر أتلتيكو مدريد من جاره الريال ويحرمه من النهائي؟

    للمزيد

  • رياضة24

    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ديربي مدريدي مثير!!

    للمزيد

  • كرة القدم

    الدوري الإسباني: ميسي يقود برشلونة إلى فوز ثمين على غريمه ريال مدريد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي