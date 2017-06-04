تعاطف وتضامن دولي مع بريطانيا بعد اعتداء لندن

توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالاعتداء الدامي الذي شهدته لندن ليل السبت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وجرح العشرات، حيث أدانت عدة دول الهجوم مؤكدة على دعمها للحكومة البريطانية في معركتها ضد الإرهاب.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه "يتم التعامل مع الحادث الرهيب في لندن على أنه عمل إرهابي".

وأكد رئيس بلدية لندن صادق خان: "أنه اعتداء متعمد وجبان ضد لندنيين أبرياء وزوار لمدينتنا كانوا يمضون سهرة السبت. ليس هناك أي مبرر ممكن لمثل هذه الأعمال الوحشية".

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أكد بدوره أنها "حوادث وحشية ومرعبة.

أما نيكولا ستورجن، رئيسة وزراء أسكتلندا فوصفت الاعتداء بقولها: "أنباء مروعة من لندن".

فرنسا

في تغريدة على تويتر عبرالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الشعب البريطاني قائلا: "في مواجهة هذه المأساة الجديدة، تقف فرنسا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب بريطانيا . أفكر في الضحايا وأقاربهم".

روسيا

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتداء لندن وقدم تعازيه لبريطانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف لوكالات الأنباء الروسية إن الرئيس "يقدم خالص تعازيه إلى الشعب البريطاني ويدين الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب قبل ساعات في لندن".



الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد في اتصاله الهاتفي مع ماي "برد الفعل البطولي للشرطة والأطراف الأخرى التي تدخلت، وعرض الدعم الكامل لحكومة الولايات المتحدة في التحقيق وإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال الشريرة إلى القضاء".

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ما حصل في لندن "هجمات جبانة على مدنيين أبرياء" و"الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كل مساعدة يمكن أن تطلبها سلطات المملكة المتحدة".

ومن جهته قال بيل دي بلازيو رئيس بلدية نيويورك إن المدينة "تقف في صف اللندنيين" وأضاف "نصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم وأفراد قوات الأمن الشجعان".

. أما إدرو كومو حاكم ولاية نيويورك فقال إنها "أعمال جبانة وجنونية"

ألمانيا

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ألمانيا "تقف بثبات إلى جانب بريطانيا" بعد الاعتداء الجديد الذي أودى بحياة ستة أشخاص في وسط لندن.

وقالت ميركل في بيان مقتضب "تجاوزا لكل الحدود، يجمعنا اليوم الهلع والحزن وكذلك التصميم". وأضافت "أؤكد نيابة عن ألمانيا: في المعركة ضد كل أشكال الإرهاب نقف بثبات إلى جانب بريطانيا".

كندا

من جهته، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "أنباء رهيبة من لندن". "الكنديون متحدون للتعبير عن تضامنهم ودعمهم لأصدقائنا في لندن"

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار: "نتوجه بفكرنا إلى ضحايا الاعتداء على قيمنا الديموقراطية في لندن"

الاتحاد الأوروبي

وجاء في تصريح لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "أتابع بهول الأحداث الأخيرة في لندن. أفكاري وصلواتي للضحايا وعائلاتهم"

أستراليا

أما رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول فقال: "نصلي ونتضامن اليوم وكما هي العادة مع الشعب البريطاني في مواجهة الهجمات الإرهابية في لندن".

نيوزيلندا

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل أنغليش: "أفكار نيوزيلندا مع ضحايا هجوم اليوم وعائلاتهم وأصدقائهم. قلوبنا معكم. الإرهابيون انتزعوا حياة كثيرين مسببين الألم والمعاناة لأشخاص أبرياء".

ردود فعل أخرى

وأعربت المغنية أريانا غراندي التي ستشارك في حفلة موسيقية خيرية الأحد تكريما لضحايا اعتداء مانشستر (22 قتيلا في 22 أيار/مايو): "أصلي من أجل لندن".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/06/2017