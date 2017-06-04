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أوروبا

بريطانيا: تيريزا ماي تؤكد الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/06/2017

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن الانتخابات التشريعية ستجرى كما هو مقرر في 8 حزيران/يونيو. وأكدت أنها لن تسمح بأن يعطل العنف العملية الديمقراطية، وأن الحملات الانتخابية ستستأنف انطلاقا من يوم الاثنين وذلك بعد أن تم تعليقها الأحد غداة الاعتداء الإرهابي على لندن.

  قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأحد إن الانتخابات التشريعية ستجرى كما هو مقرر الخميس 8 حزيران/يونيو بعد اعتداء لندن الذي أوقع 7 قتلى وأن الحملة الانتخابية ستستأنف الاثنين كالمعتاد.
وكان عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب المحافظين الذين ترأسه ماي وحزب العمال المعارض الرئيسي علقت الحملات الانتخابية اليوم ولكن ماي قالت إنها ستستأنف غدا الاثنين.

صرحت ماي في بيان بثه التلفزيون من أمام مقر رئاسة الوزراء "علق الحزبان السياسيان حملتهما اليوم ولكن لا يمكن السماح للعنف بتعطيل العملية الديمقراطية ومن ثم فإن هذه الحملات ستستأنف بالكامل غدا وستجرى الانتخابات العامة في موعدها كما هو مزمع يوم الخميس".

وأدانت ماي الاعتداء  الإرهابي الذي ضرب لندن ، وقالت إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا يقوم فيه المهاجمون "بتقليد بعضهم" وأن الاعتداءات الأخيرة وإن لم تكن جزءا من المكيدة نفسها، فإنها متصلة فيما بينها لأنها "نتاج إيديولوجية التطرف الإسلامي الشريرة نفسها".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 04/06/2017

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