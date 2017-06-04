بريطانيا: المحافظون يعلنون تعليق حملتهم الانتخابية غداة هجمات لندن

علق حزب المحافظين البريطاني الأحد حملته للانتخابات التشريعية على خلفية الاعتداء الإرهابي الدامي الذي شهدته لندن ليل السبت والذي وقع ضحيته 6 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الناطق باسم الحزب، فيما قال صادق خان رئيس بلدية لندن إنه يجب ألا يتم تأجيل الانتخابات البريطانية المرتقبة الخميس المقبل.

قال حزب المحافظين البريطاني الأحد إنه علق حملته الوطنية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من حزيران/يونيو بعد الاعتداء الذي أودى بحياة ستة أشخاص في وسط لندن مساء السبت.

وقال ناطق باسم الحزب إن "حزب المحافظين لن يقوم بحملة على المستوى الوطني اليوم. سنراجع هذا القرار خلال النهار مع ظهور تفاصيل جديدة عن الاعتداء".

من جانبه قال صادق خان رئيس بلدية لندن إنه يجب ألا يتم تأجيل الانتخابات البريطانية المزمعة بسبب هجوم لندن.

وقال خان إن سكان لندن سيشهدون وجودا متزايدا لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدامي لكن ليس هناك ما يدعو للذعر. وحث الناس على التزام الهدوء وتوخي الحذر.

وتابع أن المستوى الرسمي للتهديد الأمني ما زال عند مستوى حاد" مما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح بشكل كبير.

وأضاف "من الأمور التي يمكن أن نقوم بها حتى نثبت أننا لن نذعن للخوف هو التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس والتأكيد على أننا نعي أهمية ديمقراطيتنا وحرياتنا المدنية وحقوق الإنسان".

وتابع "لست من دعاة تأجيل الانتخابات. أؤمن بشدة بالديمقراطية وبضرورة الإدلاء بأصواتنا، ونحن ندرك في الواقع أن التصويت في الانتخابات من بين الأمور التي يكرهها الإرهابيون فهم يكرهون الديمقراطية".



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 04/06/2017