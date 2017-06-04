ترامب يؤكد دعم واشنطن لبريطانيا ويروج لقرار حظر السفر "لحماية الأمريكيين"

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة على بريطانيا عقب الهجوم الذي شهدته لندن مساء السبت، وفي سياق ذلك عبر عن أهمية قرار حظر السفر "لحماية الأمريكيين".

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تويتر بعد أحداث لندن ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر المثير للجدل ويقول إنه مستوى إضافي من الأمن للأمريكيين.

وهرعت الشرطة البريطانية إلى وسط لندن بعدما دهست شاحنة مارة على جسر لندن وتحدثت تقارير عن عدة حوادث طعن بالقرب من منطقة بورو ماركت. وأعلنت الشرطة أن الحادثين إرهابيان.

وقال ترامب في تغريدة "الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة... سنكون هناك،

نحن معكم. فليباركم الله!" مضيفا في تغريدة أخرى "نحن بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة والشدة. نريد أن تعيد لنا المحاكم حقوقنا. نريد حظر السفر كمستوى إضافي للأمان!"

وتأتي مناشدة ترامب لفرض حظر سفر في أعقاب طلبه العاجل بأن تقوم المحكمة العليا بإعادة الأمر التنفيذي الذي من شأنه أن يحرم أشخاصا من دخول الولايات المتحدة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون. وقد أعاقت محاكم من درجة أدنى هذا الأمر.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ما وصفتها بأنها هجمات جبانة تستهدف مدنيين أبرياء" وكررت استعداد ترامب لتقديم أي مساعدة تطلبها السلطات البريطانية. حيث قال هيذر نويرت المتحدثة باسم الوزارة في بيان "جميع الأمريكيين يتضامنون مع شعب المملكة المتحدة".

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلعه على حادث جسر لندن في بريطانيا وأضاف أن فريق الأمن القومي سيواصل تقديم أحدث التقارير للرئيس.

وقالت وزارة الخارجية أيضا إنها تراقب الوضع عن كثب في لندن ونصحت الرعايا الأمريكيين في بريطانيا بمراعاة نصائح السلطات المحلية والإبقاء على اليقظة الأمنية.

ويقول الرئيس إن ثمة حاجة لحظر السفر لحماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية. ويقول منتقدون إن منطقه معيب ويهاجمون الحظر بعنف ويصفونه بأنه عنصري.

ويذكر أن يوم الخميس، طالب فريقه القانوني المحكمة العليا بالسماح بتنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في 6 مارس /آذار فورا على الرغم من إيقاف محاكم أدنى هذا الأمر. ونادرا ما توافق المحكمة العليا على طلبات طارئة.



فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 04/06/2017