6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين إرهابيين استهدفا قلب العاصمة البريطانية

أفادت السلطات البريطانية أن ستة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين إثر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا المارة على جسر لندن والمارة في سوق بورو القريبة في قلب العاصمة البريطانية.

أعلنت هيئة الإسعاف في لندن أنها نقلت أكثر من50 مصابا إلى المستشفيات في العاصمة البريطانية بعد هجوم قتل فيه ستة أشخاص مساء السبت.

وقال مساعد مدير عمليات هيئة الإسعاف في لندن بيتر رودس: "نقلنا أكثر من 30 مصابا إلى 5 مستشفيات في أنحاء لندن عقب حادث جسر لندن"، مضيفاً: "عالجنا بعض الجرحى بإصابات أقل خطورة في الموقع".

وأعلنت الشرطة البريطانية أن هجومي لندن لهما "طبيعة إرهابية"، وأشاعا أجواء من الفوضى والذعر، فيما كان عناصر يهرعون إلى المنطقة التي تعج بالساهرين. وأفادت الشرطة في تغريدة على "تويتر" أنه "تم إعلان الحادثين في جسر لندن وبورو ماركت عملين إرهابيين"، وأن حادثة أخرى في فوكسهول غير مرتبطة بهما.

Our latest statement about #LondonBridge incident. We've sent a number of resources to scene & more info will follow https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/nCoIPoXCrV — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) June 4, 2017

وأعلنت رئيسة الوزاء البريطانية تيريزا ماي أن ما حصل يمكن أن يكون عملا إرهابيا وأن شرطة المدينة أعلنت أنهما حادثان إرهابيان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شهود أن سيارة فان دهست بعض المارة وقالت شاهدة لرويترز إنها رأت أشخاصاً قطعت أعناقهم فيما يبدو. وأفادت أيضاً أن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم قد يكونون مسلحين بعد حادث آخر في منطقة بورو ماركت القريبة من جسر لندن. وأعلنت الشرطة فجر الأحد أنها قتلت ثلاثة مهاجمين بعد قيامهم بطعن أشخاص في منطقة بورو ماركت، مضيفة أنهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي: "المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يبدو وكأنه أحزمة ناسفة، لكن تم التحقق فيما بعد بأنها أحزمة مزيفة”.

وأكدت “بي بي سي” أيضاً أن رئيسة الوزراء على اتصال مع المسؤولين وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إفادة بشأن ما حصل.

وكتب ترامب على “تويتر”: الولايات المتحدة ستفعل ما يمكن للمساعدة في لندن والمملكة المتحدة، سنكون هناك - نحن معكم. فليبارك الرب!”.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

وكذلك غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا إثر الحادثين الإرهابيين في لندن. وأضاف: "في مواجهة هذه المأساة الجديدة، فرنسا إلى جانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى. تعاطفي مع الضحايا وأحبائهم".

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2017

ولم تكشف الشرطة الكثير من التفاصيل بينما أفادت هيئة الإسعاف أنها ترسل موارد متعددة إلى مواقع الحوادث. وقال صحافي من رويترز إنه شاهد عشر سيارات شرطة تتجه صوب جسر لندن.

وقالت شاهدة إنها رأت ثلاثة مصابين بسكين وإن أعناقهم قطعت على ما يبدو. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شاهدة إنها رأت سيارة فان بيضاء اللون تدهس المارة. وأضافت الشاهدة أن السيارة أصابت من خمسة إلى ستة أشخاص.

وأظهرت صور عن التلفزيون عشرات من عربات الطوارئ في المنطقة المحيطة بجسر لندن. وأغلقت هيئة النقل محطة جسر لندن بناء على طلب الشرطة.

فرانس 24

نشرت في : 04/06/2017