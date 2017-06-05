إسرائيل: جدل حول خطة مزعومة لاستخدام القنبلة النووية في حرب 1967

مع حلول الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة، أثار الكشف عن وثائق تشير إلى تفكير قادة إسرائيل باحتمال استخدام قنبلة نووية لردع الجيوش العربية عن مهاجمتها عشية حرب حزيران/يونيو 1967 جدلا كبيرا.

سبب الكشف عن وثائق تشير إلى تفكير قادة إسرائيل باحتمال استخدام قنبلة نووية لردع الجيوش العربية عن مهاجمتها عشية حرب حزيران/يونيو 1967 جدلا واسعا، مع حلول الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة.

ويروي مؤرخ إسرائيلي أن المسؤولين الإسرائيليين شعروا عشية اندلاع الحرب، بالخوف من شن الدول العربية المجاورة هجوما فوضعوا خطة لتفجير قنبلة نووية في صحراء سيناء المصرية كملاذ أخير.

ونشر المؤرخ المتخصص في النووي الإسرائيلي أفنير كوهين تفاصيل هذه الخطة على موقع إلكتروني لمركز أبحاث أمريكي أعادت صحيفة نيويورك تايمز نشره الأسبوع الماضي.

ولم يشأ متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على هذه المعلومات.

واستند كوهين أساسا إلى مقابلات أجراها في عامي 1999 و2000 مع الجنرال المتقاعد يتسحاق ياكوف الذي شغل منصب رئيس قسم الأبحاث والتطوير في الجيش الإسرائيلي في عام 1967.

وقال ياكوف، الذي توفي في عام 2003، إن الخطة التي سميت "خيار شمشون" تضمنت إنزال مظليين في صحراء سيناء لإلهاء الجيش المصري من أجل تفجير "قنبلة نووية" على بعد نحو 12 ميلا عن قاعدة عسكرية مصرية استراتيجية في أبو عجيلة.

وفي مقابلته، أكد الجنرال المتقاعد أنه في تلك الفترة في أيار/مايو 1967، لم تكن إسرائيل تمتلك القنبلة النووية.

وتتحفظ إسرائيل رسميا عن الحديث حول ترسانتها النووية وتقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تخضع لرقابة حول هذا الموضوع، بالنقل عن وسائل إعلام أجنبية عند الحديث عن هذا الموضوع.

ويشرح الجنرال ياكوف في المقابلة التي نشرت على الإنترنت مع عدد من الوثائق الأخرى المتعلقة بحرب الأيام الستة، على الموقع الإلكتروني لمركز ويلسون للأبحاث في الولايات المتحدة والذي يعمل في مجال تتبع الانتشار النووي، أن "الأمر كان طبيعيا للغاية (...) لديك عدو يقول إنه سيقوم برميك في البحر. وأنت تصدقه. ويقول إنه سيقوم بقصفك بالأسلحة الكيماوية (...) عن ماذا تبحث؟ عن أي شيء لوقفه، وكيف تستطيع وقفه؟ تقوم بإخافته. إن كان لديك شيء لتخيفه به، فإنك تقوم بإخافته به".

فرضية "لا يستقيم لها أساس"

وفي مقال نشر مع المقابلة، قال كوهين صاحب كتاب "إسرائيل والقنبلة" إنه يشك في أن الخطة التي وصفها ياكوف تم بحثها بجدية في الأوساط السياسية.

وكتب "اتفق في نهاية الأمر...عشية حرب عام 1967، أن القيادة الإسرائيلية لم تكن تدرس بجدية أو تجري- أو حتى قادرة على - استخدام سلاح نووي".

وتابع "إلا أن شهادة (ياكوف) تكشف -- ولأول مرة من مصدر غير سري -- أن إسرائيل كانت لديها القدرة على تركيب قنبلة نووية في حزيران/يونيو 1967".

أثار نشر هذه المعلومات وقيام صحيفة نيويورك تايمز بالحديث عنها جدلا في إسرائيل.

وقال مايكل أورين المؤرخ المختص في حرب الأيام الستة والنائب عن حزب "كلنا" (يمين وسط) والذي يشغل أيضا منصب نائب وزير دون حقيبة في حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو، الأحد إن هذه الفرضية "لا يستقيم لها أساس".

وتابع أورين، منتقدا قيام كوهين بإسناد كل هذه النظرية إلى شهادة ياكوف فقط، أنه "تم رفع السرية مؤخرا عن العشرات بل المئات بل الآلاف من الوثائق حول حرب الأيام الستة...ولا تتضمن حتى نصف تلميح" عن هذه الفرضية.

بينما أكد كوهين في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن ياكوف "وصف الأحداث كما رآها من وجهة نظره الخاصة. هل تتناسب الأحداث (...) مع الحقائق التاريخية؟ من الصعب قول ذلك. لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع".

واندلعت الحرب في 5 من حزيران/يونيو 1967 وانتهت في العاشر منه، وانتصرت فيها الدولة العبرية التي هزمت مصر والأردن وسوريا واحتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/06/2017