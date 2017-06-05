أزمة متصاعدة بين قطر ودول خليجية!!

في الصحف اليوم: هجوم لندن والردود التي أثارها خطاب تيريزا ماي حول الإرهاب. تسلط الصحف كذلك الضوء على الأزمة المتصاعدة بين دول خليجية ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، أزمة كانت آخر تطوراتها قطع العلاقات الدبلوماسية بين هذه البلدان وقطر.
البداية بالهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن ليلة السبت. الصحف العالمية تضع الخبر على صفحاتها الأولى. صحيفة دايلي تلغراف تكتب إن الشرطة البريطانية تمكنت من اكتشاف رابط انترنت لموقع يوتوب كانت تستخدمه الخلية المشتبه بها في هجوم لندن.. هذه الخلية كانت متابعة من قبل الشرطة أسابيع قبل الهجوم.. وقد حاول أحد أفرادها استقطاب بعض الشباب داخل حديقة عمومية.. نقرأ في صحيفة دايلي تلغراف التي تضيف كذلك أن قوات الأمن تمكنت من توقيف اثني عشر شخصا من بينهم سبع نساء أعمارهم تتراوح بين تسعة عشر وستين عاما.
صحيفة ذي أندبندنت تعود على مكافحة قوات الأمن للإرهاب في بريطانيا وعلى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي حذرت فيها من مخاطر الإرهاب وقالت إننا نشهد توجها جديدا لخطر التهديدات الإرهابية، كما تعود الصحيفة على تصريحات بعض المسؤولين الأمنيين الذين قالوا إنهم قلقون جدا من تصاعد الهجمات في بريطانيا وأنهم يواجهون صعوبات في الكشف عن مؤامرات من قبل مجموعات صغيرة تنجو بسهولة من التحقيقات والمتابعات الأمنية.
وصحيفة ذي غارديان تدعو في الافتتاحية إلى الحفاظ على وحدة الشعب البريطاني وعدم التفرقة بين المواطنين في هذا الظرف الذي تحتاج فيه برطانيا إلى التضامن، وتحذر من الخلط بين التشدد الديني والإرهاب، وتشير إلى خطاب تيريزا ماي الذي قالت فيه إن الكيل قد طفح.. وتعتبر الصحيفة أن رئيسة الوزراء تسعى إلى تغيير جذري في طريقة مكافحة الإرهاب، هذا فيما تكتب صحيفة فاينانشال تايمز إن الهجوم الإرهابي الأخير على لندن قد غير الأمور وجعل بريطانيا هدفا للهجمات كتلك التي استهدفت نيس وبروكسيل وبرلين.
في الشؤون العربية أزمة متصاعدة بين قطر وبعض الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات، ومصر كذلك. صحيفة الشرق القطرية تكتب إن هناك تسريبات جديدة لسفير الإمارات في الولايات المتحدة تكشف عن اتهامه لدولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالفساد دون أن يبرز أو يثبت هذه الاتهامات. الصحيفة كتبت أن التسريبات الجديدة للسفير الإماراتي تظهر سعيه للتدخل والتأثير على المواقف الأمريكية. هذه التسريبات حسب الصحيفة القطرية تأتي بعد اختراق قراصنة للبريد الشخصي للسفير الإماراتي ونشر خمسة وخمسين وثيقة أثبتت دفعه لأموال لتشويه سمعة حلفاء واشنطن والتعاون مع شركات موالية لإسرائيل.
السعودية ومصر والإمارات والبحرين قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. صحيفة العرب اللندنية تنقل إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ذهب إلى القاهرة لتنسيق المواقف بشأن الأزمة مع قطر. السعودية وقطر بحسب الصحيفة متفقتان على ضرورة أن تقطع قطر مع سياساتها الداعمة للتنظيمات المتطرفة وحسم موقفها حيال إيران التي تعتبر أحد أوجه الإرهاب الذي يضرب استقلال المنطقة. الصحيفة تقول إن دول الخليج تعيب على قطر تورطها الواضح في دعم جماعات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم جبهة فتح الشام ومجموعات قاعدية أخرى أدت إلى هز استقرار المنطقة وتدمير عدد من دولها.
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