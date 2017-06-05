الفرنسيون في الخارج يصوتون بكثافة لحركة ماكرون في الانتخابات التشريعية

أظهرت أرقام كشفتها وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إثر انتهاء تصويت الفرنسيين في الخارج في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، أن حركة الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) متقدمة بشكل كبير.

عرفت حركة "الجمهورية إلى الأمام" انطلاقة قوية بعد أن أدلى الفرنسيون في الخارج بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي شهدت نسب مشاركة ضئيلة، حسب أرقام أدلت بها الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية.

وتتقدم في نهاية الاقتراع حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 دوائر انتخابية من أصل 11. وفي الدائرة التاسعة تصدرت مرشحة تساندها "الجمهورية إلى الأمام" الطليعة.



وتقدم مرشحو حركة ماكرون بفوارق كبيرة على نواب الأحزاب الأخرى (الحزب الاشتراكي، الجمهوريون) والمنتهية ولايتهم، لا سيما في شمال أوروبا وشمال أمريكا وآسيا / روسيا.

وكان قد دعي نحو 1.3 مليون فرنسي للتصويت في الانتخابات التشريعية السبت والأحد في الخارج، قبل أسبوع من التصويت في فرنسا لانتخاب 11 نائبا من أصل الـ577.

وستجرى الدورة الثانية في هذه الدوائر، وبعضها شاسعة جدا، في 16 و17 يونيو/حزيران.

مها بن عبد العظيم / أ ف ب

نشرت في : 05/06/2017