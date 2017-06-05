بريطانيا: زعيم حزب العمال يطالب تيريزا ماي بالاستقالة

طالب زعيم المعارضة في بريطانيا جيريمي كوربن الاثنين رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاستقالة لخفضها أعداد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات.

دعا الاثنين زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى الاستقالة بسبب خفضها عدد الشرطيين خلال توليها منصب وزيرة الداخلية من 2010 إلى 2016.

وردا على أسئلة تلفزيون "اي تي في" عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد خلال ثلاثة أشهر، قال زعيم حزب العمال "بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة".

وتابع كوربن "لدينا انتخابات الخميس وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر".

وتتعرض ماي لانتقادات لاذعة منذ العملية الانتحارية في مانشستر في 22 أيار/مايو لخفض بـ20 ألف عنصر عدد الشرطة في البلاد وحين كانت وزيرة للداخلية.

ودافعت ماي عن قرارها مرارا مؤكدة أنها "قامت بحماية موازنة شرطة مكافحة الإرهاب".

ونفذت الشرطة البريطانية الاثنين اعتقالات جديدة في إطار التحقيق في اعتداء لندن الذي خلف سبعة قتلى وعشرات الجرحى مساء السبت قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

وكما حصل خلال الهجومين السابقين في لندن في آذار/مارس وفي 22 أيار/مايو في مانشستر، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم وكانت بريطانيا قد نفذت ضده غارات جوية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

وأكدت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، لتجديد مقاعد مجلس العموم في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكسيت. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة استؤنفت الاثنين.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 05/06/2017