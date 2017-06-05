بوب ديلان: عندما منحت جائزة نوبل تساءلت ما هو الرابط بين أغاني والأدب؟

أرسل المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان الذي أحرز هذا العام جائزة نوبل للآداب كلمته الخاصة بهذه الجائزة. وكتب ديلان في كلمته التي طال انتظارها "عندما منحت جائزة نوبل للآداب تساءلت ما هو الرابط المحدد بين أغاني والأدب"؟.

أرسل المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان الذي فاز بجائزة نوبل للآداب هذه السنة، كلمته الخاصة بهذه الجائزة. وكانت هذه الكلمة هي الشرط الوحيد ليتسلم المكافأة المالية المرافقة لها والبالغة ثمانية ملايين كرونة سويدية (923 ألف دولار) وفق ما قالت الأكاديمية السويدية الاثنين.

وأوضحت ساره دانيوس الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة العريقة، في مدونة "الخطاب رائع ويتسم بالبلاغة كما هو متوقع. ومع تسلمنا هذا الخطاب آلت مغامرة ديلان إلى نهايتها".

وكان أمام بوب ديلان البالغ 75 عاما مهلة ستة أشهر اعتبارا من مراسم تسليم جوائز نوبل التي تقام سنويا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، لإرسال هذا الخطاب.

وكتب المغني والمؤلف الموسيقي في كلمته هذه "عندما منحت جائزة نوبل للآداب تساءلت ما هو الرابط المحدد بين أغاني والأدب؟ أردت أن أفكر بالأمر واكتشاف هذا الرابط. وسأحاول هنا أن أعرض أفكاري" ذاكرا من بين المؤلفين الذين تأثر بهم ثرفانتيس وهرمان ميلفيل ووليام شكسبير.

ولم يشارك بوب ديلان في حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في كانون الأول/ديسمبر في مقر بلدية ستوكهولم ولم يتسلم الشهادة والميدالية سوى في نيسان/أبريل الماضي خلال حفلة أقامها في العاصمة السويدية. وأبقى على حالة الترقب بالنسبة لإرساله خطابه أو ما يسمى "أمثولة" نوبل قبل المهلة المحددة في العاشر من حزيران/يونيو.

وقد بعث بوب ديلان بتسجيل للخطاب بصوته وقد نشرت الأكاديمية نصه عبر موقعها الإلكتروني.

وسيتلقى بوب ديلان شأنه في ذلك شأن الفائزين بجوائز نوبل في الفئات الأخرى، مبلغ ثمانية ملايين كرونة سويدية.



فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 05/06/2017