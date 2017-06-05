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أوروبا

حفل خيري وأمن مشدد في مانشستر غداة الهجوم الإرهابي في وسط لندن

© دايف هوغان / أ ف ب | الفنانتان الأمريكيتان آريانا غراندي ومايلي سايروس في حفل “حب واحد لمانشستر” مساء الأحد ٤ يونيو حزيران ٢٠١٧ في استاد أولد ترافور بالمدينة البريطانية.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/06/2017

عادت المغنية آريانا غراندي الى مانشستر مع عدد من المشاهير الى مانشستر للمشاركة في حفل خيري لمصلحة ضحايا التفجير الذي استهدف المدينة البريطانية بالتزامن مع حفلة للفنانة الأمريكية.

أقيم حفل خيري ليل الأحد في مانشستر شارك فيه نجوم كثيرون لصالح ضحايا التفجير الذي وقع في المدينة البريطانية الشهر الماضي وسط دموع المتفرجين ووجود مكثف للشرطة وتحليق طائرات هليكوبتر في الأجواء مساء الأحد، بعد يوم واحد فقط من هجوم آخر في لندن، تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتأججت المشاعر مع تدفق المتفرجين على ملعب الكريكيت باستاد أولد ترافور لحضور الحفل الذي أعطي عنوان “حب واحد لمانشستر” وأحيته بشكل أساسي نجمة البوب أريانا غراندي التي شهدت حفلتها في ٢٢ مايو أيار سقوط ٢٢ قتيلا وأكثر من مئة مصاب عندما فجر شخص نفسه.

وأجهش البعض في البكاء فيما صفق آخرون ورقصوا ومازحوا رجال الشرطة الذين كانوا سيروا دوريات على الخيول. وبدأ الحفل بالوقوف لحظة صمت على ضحايا التفجير الذي وقع قبل أقل من أسبوعين. وقال المغني الأمريكي فاريل وليامز للجمهور وهو يقودهم في أداء أغنيته “هابي”: "لا أريد أن أشعر أو أسمع أو أرى أي خوف في هذا المكان”. وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سنشعر به الليلة هو الحب والإيجابية”.
وانضمت المغنية الأمريكية مايلي سايروس الى الحفل وقالت: “أريد أن ألف ذارعي حول كل واحد منكم وأشكركم (…) أهم مسؤولية على عاتقنا في هذا الوقت هو أن يهتم كل منا بالآخر”.
ومُنح كل من حضر حفل غراندي في ٢٢ مايو أيار تذكرة مجانية لحضور حفل الأحد.
فرانس ٢٤ / رويترز

نشرت في : 05/06/2017

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