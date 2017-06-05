ردود فعل دولية تطالب بالتهدئة في الخليج العربي بعد الأزمة الدبلوماسية بين قطر وعدة دول

توالت ردود الفعل الدولية الاثنين بعد إعلان ثلاث دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وغلق الحدود والمعابر الجوية والبحرية في وجه وسائل النقل القطرية.

توالت ردود الفعل الدولية المطالبة بالتهدئة بين الدول الخليجية الثلاث ومصر واليمن من جهة وقطر من جهة أخرى، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وقال تيلرسون في سيدني "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات". وأضاف "إذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فاعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته".

مداخلة أحمد السيد أحمد المحلل السياسي من القاهرة

إيران تعتبر قطع العلاقات ليس حلا وباكستان تؤكد أنها ليست لديها نية لقطع علاقاتها مع قطر

بينما اعتبر مسؤول إيراني رفيع عبر تويتر: قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط. وقال حميد أبو طالبي مساعد الشؤون السياسية بمكتب الرئيس حسن روحاني على تويتر"انتهى عهد قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود... ليس وسيلة لحل الأزمة... ليس أمام هذه الدول خيار آخر سوى بدء الحوار الإقليمي".

وأضاف "ما حدث هو النتيجة الأولية لرقصة السيوف" في إشارة واضحة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية مؤخرا.

من جانبها أكدت باكستان على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية إنها ليست لديها نية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأضاف المتحدث نفيس زكريا أن باكستان "ليست لديها مثل هذه النية" وذلك عقب قرار مفاجئ اتخذته السعودية وأربع دول أخرى في الشرق الأوسط بقطع العلاقات مع قطر.

وقال "لا شيء في الوقت الحالي يخص الشأن القطري وسنصدر بيانا إذا حدث تطور".

الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية

وبعد الإعلان عن قطع العلاقات، فسخ النادي الأهلي السعودي لكرة القدم الاثنين عقد الرعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية. وأفاد النادي عبر حسابه على موقع "تويتر"، "يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة".

ونشر الحساب نفسه صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع علم المملكة، مرفقا بوسم "#سمعا_وطاعة".

الاتحاد للطيران الإماراتية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر من الثلاثاء

وبعيد قرار أبوظبي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية الاثنين تعليق رحلاتها المتوجهة إلى قطر والقادمة منها. وقالت شركة طيران الاتحاد في بيان إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء و"حتى إشعار آخر".

وأضافت إنها ستعرض على زبائنها "خيارات بديلة للمسافرين ممن لديهم حجوزات (...) بما في ذلك إعادة قيمة التذكرة بالكامل فيما يخص التذاكر غير المستخدمة". وعبرت عن أسفها "عن أي إزعاج قد ينشأ نتيجة هذا التعليق للرحلات".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 05/06/2017