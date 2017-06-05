تعليق الرحلات الجوية بين قطر والسعودية والإمارات وخط دولفين للغاز يعمل بشكل طبيعي

بعيد قرار دول خليجية قطع علاقاتها مع الدوحة الاثنين، سارعت العديد من شركات الطيران السعودية والإماراتية والبحرينية إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى قطر. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إنها قررت منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة. من جانبها، علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى السعودية في إجراء مماثل.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الاثنين إنها قررت منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة وذلك عقب خلاف دبلوماسي بين قطر ودول عربية هو الأسوأ منذ سنوات.

وأوضح بيان من الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي.

وقالت الهيئة إنها قررت منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسيير رحلات إلى قطر.

من جانبها، قالت الخطوط الجوية السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الاثنين إنها أوقفت جميع الرحلات إلى قطر دون ذكر تفاصيل. وأعلنت شركات طيران أخرى من بينها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي إجراءات مماثلة.

وبعيد قرار أبوظبي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية الاثنين تعليق رحلاتها المتوجهة إلى قطر والقادمة منها. وقالت شركة طيران الاتحاد في بيان إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء و"حتى إشعار آخر".

وأضافت إنها ستعرض على زبائنها "خيارات بديلة للمسافرين ممن لديهم حجوزات (...) بما في ذلك إعادة قيمة التذكرة بالكامل فيما يخص التذاكر غير المستخدمة". وعبرت عن أسفها "عن أي إزعاج قد ينشأ نتيجة هذا التعليق للرحلات".

وأضاف طيران الاتحاد في بيان إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء و"حتى اشعار آخر".

كما قررت طيران الخليج البحرينية تعليق رحلاتها بين البحرين والدوحة من منتصف ليل 5 يونيو/حزيران بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى السعودية بعد قرار مماثل اتخذته المملكة.

خط دولفين للغاز يعمل بشكل طبيعي

قال مصدران في قطاع الغاز إن خط الأنابيب دولفين المتجه من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يعمل بشكل طبيعي اليوم الاثنين على الرغم من الخلاف السياسي بين الدوحة ودول عربية. وقال مصدر على دراية بالموضوع "خط الأنابيب ما زال يعمل". وقال مصدر آخر "لا أثر على عمان، فالتدفقات ما زالت مستمر".

ويربط حقل دولفين للغاز حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان وكان أول مشروع غاز عابر للحدود في منطقة الخليج ويضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى الإمارات.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 05/06/2017