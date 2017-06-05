التحالف العربي ينهي مشاركة قطر فيه ومصر تغلق أجواءها وموانئها أمام وسائل النقل القطرية

أعلنت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي حين أمهلت الإمارات والبحرين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، أغلقت مصر والسعودية المنافذ الجوية والبحرية أمام حركة الملاحة القطرية. وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه.

أعلنت السعودية الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق حدودها معها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار "حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف" و"نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي".

مداخلة وفيق إبراهيم المحلل السياسي من قطر

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول قوله أن الرياض "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر".

الإمارات والبحرين تمهلان القطريين 14 يوما للمغادرة



كما أعلنت الإمارات عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية. وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد". وأضافت الوكالة "الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها".

وأعلنت البحرين بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وغلق المجالين الجوي والبحري أمام الملاحة من وإلى قطر ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر وإمهال المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة المملكة، وذلك بسبب مضي الدوحة في "زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها".

مداخلة عبد الله الجنيد المحلل السياسي من المنامة حول قرار البحرين قطع علاقتها مع قطر

مصر تغلق أجواءها وموانئها أمام وسائل النقل القطرية

وحذت مصر حذو السعودية والإمارات والبحرين وقطعت هي الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقالت الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر"، وإغلاق حدودها "الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية".

مداخلة تامر عز الدين مراسل فرانس 24 من القاهرة حول قرار مصر قطع العلاقات مع قطر

التحالف العربي ينهي مشاركة قطر فيه

كما أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين إنهاء مشاركة قطر في هذا التحالف "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب"، وذلك بعيد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنها "قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 05/06/2017