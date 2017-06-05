مسؤول بقناة السويس: مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور

في تصريح خاص لفرانس 24، قال مسؤول بهيئة قناة السويس الاثنين إن مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور عبر القناة، لأنها ممر ملاحي عالمي. وكانت مصر قد أعلنت عن إغلاق حدودها البحرية والجوية أمام كل وسائل النقل القطرية.

قال مسؤول بهيئة قناة السويس في تصريح خاص لفرانس 24 إن القناة ممر ملاحي عالمي ومرور السفن به يخضع لاتفاقية القسطنطينية التي تسمح بمرور جميع السفن للقناة ما عدا السفن التي تكون في حالة حرب مع مصر. وأضاف أن مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور عبرها.

وكانت مصر قد أعلنت الاثنين عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها البحرية والجوية أمام كل وسائل النقل القطرية.

والقسطنطينية هي معاهدة وقعت في 29 أكتوبر/أكتوبر 1888م بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.

وكانت قطر من أبرز داعمي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ودانت إقصاءه من قبل القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. كما دانت الإمارة النفطية الغنية مرات عدة القمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد مؤيدي مرسي.

وأكدت الخارجية المصرية في البيان "فشل كافة المحاولات لإثناء قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي" الذي ينتمي إليه مرسي.

ويتهم البيان قطر "بإيواء قيادات" جماعة الإخوان المسلمين "الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/06/2017