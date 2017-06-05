مسؤول بقناة السويس: مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور

في تصريح خاص لفرانس 24، قال مسؤول بهيئة قناة السويس الاثنين إن مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور عبر القناة، لأنها ممر ملاحي عالمي. وكانت مصر قد أعلنت عن إغلاق حدودها البحرية والجوية أمام كل وسائل النقل القطرية.
قال مسؤول بهيئة قناة السويس في تصريح خاص لفرانس 24 إن القناة ممر ملاحي عالمي ومرور السفن به يخضع لاتفاقية القسطنطينية التي تسمح بمرور جميع السفن للقناة ما عدا السفن التي تكون في حالة حرب مع مصر. وأضاف أن مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور عبرها.
وكانت مصر قد أعلنت الاثنين عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها البحرية والجوية أمام كل وسائل النقل القطرية.
والقسطنطينية هي معاهدة وقعت في 29 أكتوبر/أكتوبر 1888م بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني