مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة للمغادرة وتوقف الرحلات الجوية بين البلدين

أمهلت الحكومة المصرية سفير قطر في مصر 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذا لقرار قطع العلاقات بين الدولتين الذي اتخذته القاهرة، كما أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية وقف كل الرحلات الجوية بين مصر وقطر اعتبارا من الثلاثاء.

أمهلت الحكومة المصرية سفير قطر في مصر 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد قرار قطع العلاقات بين الدولتين الذي اتخذته القاهرة فجر الاثنين، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان "تم استدعاء السفير القطري لدى مصر إلى مقر وزارة الخارجية الاثنين حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير في البلاد، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد".

مداخلة تامر عز الدين مراسل فرانس 24 من القاهرة حول قرار مصر قطع العلاقات مع قطر

وتابع "تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات".

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية المصرية أن القرار "يخص فقط السفير القطري في القاهرة، ولا يطال أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية الآخرين في مصر".

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت فجر الاثنين في بيان "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر".

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية من جهتها اليوم وقف كل الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم إن وزارته "أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر و قطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط"، مضيفا أن "العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء الساعة 04،00 ت غ، السادسة صباحا بتوقيت القاهرة وإلى أجل غير مسمى".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/06/2017