أمير الكويت في زيارة إلى السعودية للتوسط في الأزمة مع قطر

يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء بزيارة إلى المملكة العربية السعودية "لردم الهوة "بين الرياض والدوحة، وفق نواب كويتيون.

قال نواب كويتيون خلال جلسة برلمانية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقوم الثلاثاء بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتوسط في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وصرح النائب علي الدقباسي "يتوجه الأمير اليوم في رحلة إلى السعودية"، مضيفا "ندعو الله أن يوفقه لينجح في تحقيق الوحدة الخليجية".

وقال من جهته النائب جمعان الحربش "قلوب الكويتيين والخليجيين مع الأمير في جهوده لردم الهوة" بين الرياض والدوحة.

واتهمت الاثنين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.

وسبق للكويت أن قامت بدور وساطة بين قطر والدول الخليجية في مجلس التعاون في 2014 تم على إثرها إعادة العلاقات مع الدوحة بعد فترة من قطعها من جانب الرياض وأبوظبي والمنامة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017