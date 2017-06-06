الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

الأزمة الدبلوماسية مع قطر.. حرب باردة في الخليج؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تقلب حركة "الجمهورية إلى الأمام" المشهد داخل البرلمان؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"قطر تحت الحصار"!!

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. هل يصلح المستشفى ما أفسدته المخدرات؟!

للمزيد

ريبورتاج

رمضان في تونس.. لا الزبون ولا البائع يشعر بالرضى!

للمزيد

النقاش

قطيعة بين قطر ودول عربية: أي خطر على قطر؟

للمزيد

ريبورتاج

ما أسباب الاستياء الشعبي من الإجراءات الأمنية بالعاصمة بغداد؟

للمزيد

محاور

أي زعامة للمرأة في الإسلام وأي دور للأزهر؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تعديل قانون العمل.. أول اختبار للرئيس ماكرون!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

أمير الكويت في زيارة إلى السعودية للتوسط في الأزمة مع قطر

© أ ف ب / أرشيف | أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أنقرة في 21 آذار/مارس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/06/2017

يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء بزيارة إلى المملكة العربية السعودية "لردم الهوة "بين الرياض والدوحة، وفق نواب كويتيون.

قال نواب كويتيون خلال جلسة برلمانية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقوم الثلاثاء بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتوسط في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وصرح النائب علي الدقباسي "يتوجه الأمير اليوم في رحلة إلى السعودية"، مضيفا "ندعو الله أن يوفقه لينجح في تحقيق الوحدة الخليجية".

وقال من جهته النائب جمعان الحربش "قلوب الكويتيين والخليجيين مع الأمير في جهوده لردم الهوة" بين الرياض والدوحة.

واتهمت الاثنين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.

وسبق للكويت أن قامت بدور وساطة بين قطر والدول الخليجية في مجلس التعاون في 2014 تم على إثرها إعادة العلاقات مع الدوحة بعد فترة من قطعها من جانب الرياض وأبوظبي والمنامة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017

  • قطر

    سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية خشية تأثير "الحصار" السعودي

    للمزيد

  • قطر - أزمة دبلوماسية

    أمير قطر يؤجل خطابا حول الأزمة الدبلوماسية مع دول خليجية لإعطاء فرصة للوساطة الكويتية

    للمزيد

  • أزمة دبلوماسية

    مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة للمغادرة وتوقف الرحلات الجوية بين البلدين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي