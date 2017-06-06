الأزهر يشيد بمقاطعة دول خليجية ومصر لدولة قطر على خلفية اتهامها "بدعم الإرهاب"

أعلن الأزهر، أكبر مؤسسة دينية تمثل الإسلام السني، الثلاثاء تأييده مقاطعة دول عربية في مقدمتها مصر والسعودية لدولة قطر على خلفية اتهامها "بدعم الإرهاب".

أشاد الثلاثاء جامع الأزهر في القاهرة بقطع دول عربية بينها مصرعلاقاتها مع قطر، بعد اتهامها بـ"إيواء كيانات العنف". وأورد الأزهر الذي يعتبر من أهم المراجع السنية في العالم الإسلامي في بيان "بالموقف الذي اتخذه القادة العرب بشأن النظام القطري"، وأكد "تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العنف وجماعات التطرف".

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت الاثنين في بيان "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر". وتزامن القرار المصري مع إعلان قرارات مماثلة في السعودية والبحرين والإمارات أعقبها تعليق الرحلات الجوية بين هذه الدول وقطر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تأييده للإجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد دولة قطر، معتبرا أن عزل قطر يشكل "بداية نهاية" الإرهاب. وتحركت دول أخرى، على رأسها الكويت، الثلاثاء في محاولة لإيجاد حل للأزمة غير المسبوقة في منطقة الخليج.

من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء دول الخليج إلى "الوحدة" مبديا استعداده لدعم "كل المبادرات لتسهيل التهدئة" في هذه المنطقة التي تشهد أزمة غير مسبوقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017