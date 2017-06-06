المغرب: سجن زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي احتياطيا

سجن زعيم الحراك الشعبي في شمال المغرب، ناصر الزفزافي، احتياطيا في الدار البيضاء بعد أسبوع على توقيفه وفق ما أعلن الثلاثاء محامي الدفاع.

أعلن محامو الدفاع عن زعيم الحراك الشعبي في شمال المغرب ناصر الزفزافي أن موكله أوقف احتياطيا في سجن في الدار البيضاء.

وإثر جلسة حضرها "عدد كبير من محامي الدفاع" قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء وضع الزفزافي في الحبس المؤقت مع ستة ناشطين من الحراك الشعبي كما قال عبد الصادق البشتاوي أحد محامي الدفاع. وقال المحامي في فيديو نشر على فيسبوك بعد الجلسة إن اتهامات "عديدة وخطيرة ومبالغا فيها" موجهة إلى الزفزافي.

وتشهد مدينة الحسيمة (شمال المغرب) منذ سبعة أشهر حراكا شعبيا للمطالبة بتطوير منطقة الريف التي يقول المحتجون إنها "مهمشة" من قبل الدولة.

وأوقف الزفزافي في 29 آيار/مايو للاشتباه بارتكابه جريمة "عرقلة وتعطيل حرية العبادات" في مسجد في 26 آيار/مايو. وهو من بين أربعين شخصا أوقفوا منذ ذلك التاريخ. واعتقل الاثنين مسؤولان جديدان في الحراك الشعبي.

ومثل نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال اخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون". وشهدت مدينة الحسيمة تظاهرات يومية طوال الاسبوع وكذلك بلدة امزورن المجاورة، للمطالبة "بالإفراج" عن الناشطين الموقوفين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017