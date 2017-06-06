الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

الأزمة الدبلوماسية مع قطر.. حرب باردة في الخليج؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تقلب حركة "الجمهورية إلى الأمام" المشهد داخل البرلمان؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"قطر تحت الحصار"!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"غضبة خليجية لمواجهة انحرافات قطر"!

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. هل يصلح المستشفى ما أفسدته المخدرات؟!

للمزيد

ريبورتاج

رمضان في تونس.. لا الزبون ولا البائع يشعر بالرضى!

للمزيد

النقاش

قطيعة بين قطر ودول عربية: أي خطر على قطر؟

للمزيد

ريبورتاج

ما أسباب الاستياء الشعبي من الإجراءات الأمنية بالعاصمة بغداد؟

للمزيد

رياضة 24

بطولة "رولان غاروس" للتنس.. التونسية أُنس جابر تحقق المفاجأة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

المغرب: سجن زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي احتياطيا

© أ ف ب | مظاهرة حاشدة في شوارع الحسيمة شمال المغرب ليل الأربعاء 31 أيار/مايو 2017 للمطالبة بالإفراج عن زعيم "الحراك الشعبي" ناصر الزفزافي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/06/2017

سجن زعيم الحراك الشعبي في شمال المغرب، ناصر الزفزافي، احتياطيا في الدار البيضاء بعد أسبوع على توقيفه وفق ما أعلن الثلاثاء محامي الدفاع.

أعلن محامو الدفاع عن زعيم الحراك الشعبي في شمال المغرب ناصر الزفزافي أن موكله أوقف احتياطيا في سجن في الدار البيضاء.

وإثر جلسة حضرها "عدد كبير من محامي الدفاع" قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء وضع الزفزافي في الحبس المؤقت مع ستة ناشطين من الحراك الشعبي كما قال عبد الصادق البشتاوي أحد محامي الدفاع. وقال المحامي في فيديو نشر على فيسبوك بعد الجلسة إن اتهامات "عديدة وخطيرة ومبالغا فيها" موجهة إلى الزفزافي.

وتشهد مدينة الحسيمة (شمال المغرب) منذ سبعة أشهر حراكا شعبيا للمطالبة بتطوير منطقة الريف التي يقول المحتجون إنها "مهمشة" من قبل الدولة.

وأوقف الزفزافي في 29 آيار/مايو للاشتباه بارتكابه جريمة "عرقلة وتعطيل حرية العبادات" في مسجد في 26 آيار/مايو. وهو من بين أربعين شخصا أوقفوا منذ ذلك التاريخ. واعتقل الاثنين مسؤولان جديدان في الحراك الشعبي.

ومثل نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال اخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون". وشهدت مدينة الحسيمة تظاهرات يومية طوال الاسبوع وكذلك بلدة امزورن المجاورة، للمطالبة "بالإفراج" عن الناشطين الموقوفين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017

  • المغرب

    المغرب: استمرار الاحتجاجات في الحسيمة رغم الاعتقالات المكثفة

    للمزيد

  • المغرب

    فشل الخيار الأمني في الريف ومطالب بتدخل الملك محمد السادس

    للمزيد

  • المغرب

    المغرب: اندلاع صدامات بين متظاهرين والشرطة في بلدة قرب الحسيمة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي