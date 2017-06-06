الحوثيون يقولون أن المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد "غير مرغوب فيه بعد اليوم"

دعا الحوثيون الثلاثاء الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث دولي آخر كبديل عن المبعوث الحالي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. واتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح صماد المبعوث الأممي "بمساومة الحوثيين على ميناء الحديدة مقابل الرواتب"، وأكد صماد أن ولد الشيخ أحمد أصبح "غير مرغوب فيه بعد اليوم".

طالب الحوثيون الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدين أنه أصبح شخصا "غير مرغوب فيه" في مناطق سيطرتهم وبينها العاصمة صنعاء.

وقال رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين صالح الصماد "نوجه (...) رسائلنا للأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء بولد الشيخ ليساومنا على ميناء الحديدة بالرواتب، نقول له وبصوت واحد أن مبعوثه غير مرغوب فيه بعد اليوم".

وأضاف "أي تواصل مع ولد الشيخ أو ترحيب به بعد اليوم ليس له أي قبول".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

وتتوسط الأمم المتحدة بين أطراف النزاع، وتدفع نحو حل سياسي منذ أكثر من عامين من دون أن تنجح في ذلك. ومنذ أسابيع تعمل الأمم المتحدة على تحييد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والمطل على ساحل البحر الأحمر عن النزاع.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017