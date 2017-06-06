رئيس بلدية لندن: "لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا"

بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات له عبر تويتر، رد رئيس بلدية لندن صادق خان في تصريحات لشبكة بي بي سي الاثنين قائلا: "لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا". وأضاف خان في تصريحات لسكاي نيوز بأنه ليس لديه الوقت للرد على تغريدات ترامب.

في رده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد رئيس بلدية لندن صادق خان الاثنين أنه لن يدع "دونالد ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا". تصريحات خان جاءت بعدما اتهمه ترامب عبر موقع تويتر بالاستخفاف بالتهديد الإرهابي.

وقال رئيس البلدية المسلم لشبكة بي بي سي "البعض يتغذى من الخلاف والانقسام. لن ندع دونالد ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا" بعد اعتداء مساء السبت في العاصمة البريطانية.

وصرح أيضا لشبكة سكاي نيوز "ليس لدي وقت للرد على تغريدات دونالد ترامب"، مضيفا "الحق أن لدي أمور أفضل وأكثر أهمية أهتم بها".

وجدد ترامب الاثنين انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان للمرة الثانية في الـ48 ساعة التي تلت الاعتداء الإرهابي في العاصمة البريطانية.

وكتب ترامب "عذر مثير للشفقة من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي اضطر لإيجاد تفسير سريع لتصريحه لا داعي للقلق.

إن وسائل الإعلام التقليدية تعمل جاهدة لتسويق هذه الرواية". وكان خان يشير بتصريحه هذا إلى وجود أعداد كبرى من الشرطة في لندن فيما فسرها ترامب على أنها تقليل من شأن التهديد الإرهابي.

وصرح خان لهيئة الإذاعة البريطانية غداة اعتداءات لندن "سترون انتشارا معززا للشرطة اليوم، بما يشمل عناصر شرطة مسلحين وآخرين في بزات" داعيا إلى الهدوء. وقال "ليس هناك من داع للقلق إزاء هذا الأمر".

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين دعمها لخان. وقالت في مؤتمر صحفي "أعتقد أن صادق خان يقوم بعمل جيد ومن الخطأ قول العكس".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017