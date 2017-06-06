ترامب يعتبر أن عزل قطر يشكل "بداية نهاية" الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يدعم الإجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر، وصرح أن عزل قطر يشكل "بداية نهاية" الإرهاب.

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أن قطر تمول التطرف وأكد أنه يدعم الإجراءات الخليجية ضدها معتبرا أن عزلها يشكل "بداية نهاية" الإرهاب.

يأتي هذا التصريح غداة إعلان السعودية والبحرين والإمارات العربية قطع علاقاتها مع قطر، وفي وقت تحركت دول أخرى، على رأسها الكويت، في محاولة لإيجاد حل للأزمة غير المسبوقة في منطقة الخليج.

وقال ترامب الثلاثاء في تغريدة على موقع "تويتر" إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير إلى قطر". وتابع "قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الإرهاب".

واتهمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات ترمي إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.

وجاءت هذه الأزمة بعد أكثر من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض حيث دعا الدول الإسلامية إلى التصدي للإرهاب وتهجم على إيران. بحسب محللين، شجعت سياسة ترامب الجديدة في المنطقة، السعودية على اقتناص الفرصة لعزل قطر.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/06/2017