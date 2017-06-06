سوريا: غارة جوية للتحالف الدولي تقتل 21 مدنيا أثناء محاولتهم الخروج من الرقة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 21 مدنيا قتلوا في غارة جوية شنها التحالف الدولي على مدينة الرقة السورية أثناء محاولتهم الفرار من المدينة الاثنين. وأضاف عبد الرحمن إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة.

قتل 21 مدنيا على الأقل في غارة جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاثنين أثناء محاولتهم الفرار من الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي في سوريا، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "ما لا يقل عن 21 مدنيا قتلوا جراء مجزرة نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي باستهدافها منطقة عبارات وتجمع قوارب في مدينة الرقة".

وأضاف أن "المدنيين كانوا مجتمعين على الضفة الشمالية من النهر يحاولون الخروج عبر القوارب من الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة" حين استهدفتهم الغارة.

وقال عبد الرحمن إن "عدد الشهداء لا يزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة". وأوضح أن بين القتلى نساء وأطفال، من دون أن يتمكن في الحال من تحديد عددهم.

وكان تحالف قوات سوريا الديمقراطية قد أعلن الاثنين أن مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون تنظيم "الدولة الإسلامية" سيعلنون الثلاثاء موعد بدء الهجوم النهائي على مدينة الرقة بهدف طرد التنظيم من معقله الرئيسي في سوريا.

وخلال الأسبوع المنصرم تقدمت قوات سوريا الديمقراطية حتى أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من طرف المدينة بعد تطويقها تدريجيا الرقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني في هجوم متعدد المراحل لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المدينة التي خطط منها التنظيم لهجمات على الغرب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت اليوم الاثنين على بعض القرى القليلة الأخيرة الواقعة إلى غرب المدينة التي تقع على نهر الفرات على بعد نحو 90 كيلومترا من الحدود التركية.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 06/06/2017