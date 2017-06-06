قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء معركة "تحرير الرقة"

بدأت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء الهجوم على مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا من ثلاثة محاور. وقال متحدث باسم القوات إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يلعب دورا كبيرا في الهجوم حيث يشن ضربات جوية وينشر قوات على الأرض. وأعلنت روجدا فلات القيادية بالقوات دخول المدينة من الجهة الشرقية.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء بدء "المعركة الكبرى" للسيطرة على مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في قرية الحزيمة على بعد 17 كيلومترا من الرقة في شمال البلاد.

وقالت روجدا فلات القيادية بقوات سوريا الديمقراطية: "دخلت قواتنا مدينة الرقة من الجهة الشرقية في حي المشلب".

وتلا متحدث بيانا باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قال فيه "نعلن اليوم بدء المعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة، العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهاببين". ويأتي ذلك بعدما أحرز التحالف الكردي العربي تقدما كبيرا على الأرض خلال الأسابيع الماضية في اتجاه مدينة الرقة.

وأضاف المتحدث أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يلعب دورا كبيرا جدا في هجوم الرقة بشنه ضربات جوية ونشر قوات على الأرض إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وقال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن هجوم القوات المدعومة من الولايات المتحدة من أجل استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم "الدولة الإسلامية" بدأ أمس الاثنين. وقال سلو إن "الحملة بدأت من الجهات الثلاث" شمال وشرق وغرب المدينة.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجوما على منطقة بشرق مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" وتهاجم قاعدة عسكرية على المشارف الشمالية للمدينة اليوم الثلاثاء. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الهجوم بدأ فجر اليوم.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 06/06/2017