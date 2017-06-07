إيران: إطلاق نار داخل مجلس الشورى الإيراني وضريح الخميني وأنباء عن سقوط جرحى

أفادت وسائل إعلام حكومية في إيران أن مسلحين هاجموا البرلمان الإيراني الأربعاء، ما أسفر عن وقوع جرحى، فيما شهد ضريح زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني أيضا إطلاق نار نفذه مسلح قبل أن يقوم بتفجير نفسه.

قام مسلحون بإطلاق النار الأربعاء داخل مجلس الشورى الإيراني فيما فجر انتحاري نفسه في ضريح زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية. ووقع هجوم منسق على ما يبدو، في ضريح الخميني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس العلاقات العامة في الموقع علي خليلي أن مسلحا دخل من الباب الغربي للضريح وفتح النار قبل أن يفجر السترة الناسفة التي كان يرتديها. وأشارت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" عن مقتل شخص لكنها لم توضح ما إذا كان القتيل هو الانتحاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمالية أن خمسة أشخاص جرحوا موضحة أن قوات الأمن تبطل مفعول قنبلة داخل الضريح. ويبعد ضريح الخميني نحو عشرين كيلومترا عن البرلمان.

وفي مجلس الشورى، قال نائب في البرلمان لقناة إيريب التلفزيونية إن ثلاثة مسلحين يحملون رشاشات ومسدسا دخلوا مجمع مجلس الشورى في وسط طهران من مدخله الشمالي.

وذكرت وكالتا الأنباء الطلابية (ايسنا) وفارس أن ثلاثة أشخاص جرحوا بينهم حارس.

وتضاربت الأنباء إذ ذكرت تقارير أن السلطات سيطرت على الوضع بينما تحدثت أخرى عن استمرار إطلاق النار وتطويق المباني. وقالت وكالة الأنباء الطلابية أن مطلقي النار مطوقون لكن لم يتم توقيفهم بعد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2017