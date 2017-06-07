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الشرق الأوسط

تركيا: البرلمان يوافق على إرسال قوات إلى قطر وسط أزمة دبلوماسية

© أ ف ب / أرشيف | وافق البرلمان التركي على نشر جنود في قاعدة عسكرية في قطر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/06/2017

في خطوة تعد مؤشرا على دعم أنقرة للدوحة بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها معها، وافق البرلمان التركي على نشر قوات في قاعدة عسكرية في قطر تطبيقا لاتفاق دفاعي أبرم بين البلدين عام 2014. ولكن لم يتم تحديد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم أو موعد وصولهم.

وافق برلمان تركيا الأربعاء، على نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر، وفق ما أفاد نواب وكالة فرانس برس بعد أن قطعت السعودية ودول خليجية أخرى علاقاتها مع الدوحة.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا على الدعم التركي لقطر بعدما قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى علاقتها معها، وتطبيقا لاتفاق دفاعي يجيز نشر قوات تركية في قطر أبرم في 2014.

ولم يحدد مشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم.

والعام الماضي صرح سفير تركيا في قطر أحمد ديميروك لوكالة فرانس برس أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات".

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 07/06/2017

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