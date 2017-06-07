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الشرق الأوسط

تونس: القضاء يمنع مؤقتا عرض فيلم "ووندر وومان" بسبب ممثلة إسرائيلية

© أ ف ب | ليندا كارتر تقف بجانب ملصق الفيلم خلال عرضه الأول في 25 أيار/مايو 2017 في هوليوود

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/06/2017

قرر القضاء التونسي منع عرض فيلم "ووندر وومان" مؤقتا إلى حين البت في القضية التي تطالب بحظر عرضه في الصالات التونسية، بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه.

منعت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء، عرض فيلم "ووندر وومان" الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، إلى حين البت في دعوى قضائية أقامها حزب سياسي طالب بمنع الفيلم، حسب ما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي.

وقال السليطي لوكالة فرانس برس إن حزب "حركة الشعب" ذا التوجه الناصري، تقدم بدعوى قضائية "استعجالية" لمنع عرض الفيلم، فقررت المحكمة "وقف بثه بشكل مؤقت إلى حين البت الخميس في القضية".

وأعلنت "حركة الشعب" الأربعاء في بيان إنها "ماضية في متابعة القضية والقضايا المشابهة وكل ما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله".

وشكرت الحركة "مجموعة الخمسين محاميا الذين رافعوا في القضية" الأربعاء.

وكان مقررا بدء عرض الفيلم الخميس في تونس العاصمة.

ولم تمنح وزارة الثقافة بعد ترخيصا بعرض الفيلم، على ما أوضحت مسؤولة في الوزارة.

وقالت المسؤولة التي طلبت عدم نشر اسمها لوكالة فرانس برس إن طلب الترخيص ورد إليها "في وقت متأخر جدا" يوم 5 حزيران/يونيو 2017 في حين يتوجب الحصول على الترخيص قبل ثمانية أيام من العرض، مؤكدة أن المسألة "إدارية بحتة".

وأفاد موزع الفيلم لسعد القوبنطني أنه التقى الأربعاء مسؤولين في وزارة الثقافة، وأن الفيلم تم منعه بناء على "اتهامات فارغة".

وأوضح لوكالة فرانس برس "اليوم يمنعون فيلما بسبب ممثلة، وغدا يستنبطون عذرا آخر، إنه انتهاك للحريات".

وأعلنت قاعة السينما التي كانت ستعرض الفيلم "تعليق" العرض.

ورفضت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء دعوى قضائية أخرى لمنع الفيلم أقامتها جمعية "المحامين الشبان"، وفق ما أفاد سفيان السليطي لفرانس برس.

وخلال الحرب الإسرائيلية المدمرة الأخيرة في قطاع غزة في العام 2014 والتي أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت غال غادوت على صفحتها على "فيس بوك" تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

وقد تم منع الفيلم في لبنان بموجب قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن جامعة الدول العربية.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 07/06/2017

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