النمساوي تييم يطيح بجوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس

تمكن النمساوي دومينيك تييم من الإطاحة بالصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف ثانيا من بطولة رولان غاروس، بعد أن ألحق به هزيمة مذلة بثلاث مجموعات مقابل لا شيء إحداها مجموعة نظيفة (6-0). وسيلتقي تييم في نصف النهائي بالإسباني رافائيل نادال المصنف رابعا والذي تأهل إلى نصف النهائي بعد تقدمه بمجموعة على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الذي انسحب للإصابة.

تلقى الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب والمصنف ثانيا خسارة مذلة في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، الأربعاء أمام النمساوي دومينيك تييم المصنف سادسا، ليضرب الأخير موعدا في نصف النهائي مع الإسباني رافائيل نادال الرابع.

وفاز تييم بثلاث مجموعات نظيفة 7-6 (7-5)، 6-3، و6-صفر.

وهي المرة الأولى منذ سبعة أعوام التي يخرج فيها جوكوفيتش (30 عاما)، حامل لقب 12 دورة كبرى، بهذا الشكل المبكر من البطولة المقامة على ملاعب رولان غاروس الترابية.

ويلاقي تييم في نصف النهائي نادال الرابع الذي تخطى مواطنه بابلو كارينيو بوستا المصنف العشرين 6-2 و2-صفر ثم بالانسحاب بسبب الإصابة.

وكانت المباراتان تأجلتا من الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية.

وهذه أول خسارة لجوكوفيتش أمام الموهبة النمساوية الصاعدة (23 عاما) بعد خمسة انتصارات، علما أنه سحقه في نصف نهائي دورة روما للماسترز قبل أسبوعين 6-1 و6-صفر، وفاز عليه في نصف نهائي النسخة الماضية 6-2 و6-1 و6-4 في طريقه إلى إحراز لقبه الوحيد في رولان غاروس.

وقال جوكوفيتش "كل اللاعبين الكبار يمرون بذلك. سأتجاوز هذا الأمر وأستخلص الدروس وكيفية الخروج" بشكل أفضل.

وأضاف "التحدي كبير لكنني مستعد لذلك".

وكان جوكوفيتش، المصنف أول عالميا سابقا، قد بدأ التعاون مع الأمريكي أندريه أغاسي المصنف أول عالميا سابقا أيضا، بعد إعلانه في الخامس من الشهر الماضي انفصاله عن مدربه السلوفاكي ماريان فايدا الذي رافقه في كل نجاحاته منذ 2006.

كما كان قد انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الألماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الأخير الإشراف عليه.

وخلال سنة، خسر جوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وفقد ثلاثة ألقاب كبرى في "الغراند سلام" في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز (بطولة الولايات المتحدة) وملبورن (بطولة أستراليا) حيث خرج من الدور الثاني.

ولم تكن تحضيراته على الملاعب الترابية التي سبقت بطولة فرنسا مقنعة، إذ خلت من الألقاب، رغم تقديمه أداء هو الأفضل له في دورة روما الإيطالية للماسترز، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام الألماني ألكسندر زفيريف. وأحرز الصربي لقبا واحدا هذا الموسم، وذلك في دورة الدوحة في كانون الثاني/يناير.

وهذه أول خسارة لجوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة في بطولة كبرى، وجاءت بعد 12 شهرا من إكماله سلسلة الغراند سلام في باريس.

كما خسر لأول مرة مجموعة نظيفة (6-صفر) منذ فلاشينغ ميدوز 2005، ما سيبعده لأول مرة منذ 6 سنوات عن المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي منذ 6 سنوات.

واعتبر تييم أن "الفوز على نوفاك للمرة الأولى حلم وكذلك بلوغ نصف نهائي رولان غاروس مرة ثانية".

وتابع "كانت الظروف مخادعة اليوم، من حيث الرياح والبرد. كان هاما التحرك وضرب الكرة بشكل جيد".

ويتخلف تييم في المواجهات المباشرة مع نادال 2-4، لكنه الوحيد الذي فاز عليه هذا الموسم على الملاعب الترابية، في ربع نهائي دورة روما.

نادال يستفيد من إصابة مواطنه

وفي المباراة الثانية، كسر نادال إرسال كارينيو بوستا أربع مرات في المجموعة الأولى، وخسر إرساله مرتين، ليحسمها 6-2. وفي الثانية، أجبر كارينيو بوستا على ترك المباراة بعد 51 دقيقة بسبب مشكلات في بطنه.

وكان كارينيو بوستا يشارك للمرة الأولى في مسيرته في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحقق نادال، حامل اللقب 9 مرات (رقم قياسي)، فوزه الرقم 100 على الملاعب الترابية، في مباريات من خمس مجموعات، من أصل مئة ومواجهتين.

ويبحث نادال (31 عاما) عن لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى منذ تتويجه آخر مرة في رولان غاروس عام 2014.

وخسر الماتادور الإسباني 22 شوطا فقط في خمس مباريات، محسنا رقمه السابق (25) الذي حققه عام 2008 في طريقه إلى اللقب.

وأصبح خامس لاعب في عصر البطولات المفتوحة يبلغ نصف النهائي 10 مرات في بطولة كبرى واحدة، بعدما رفع رقمه القياسي في رولان غاروس إلى 77 فوزا وخسارتين فقط.

ويلتقي الأربعاء في ربع النهائي أيضا البريطاني أندي موراي الأول مع الياباني كي نيشيكوري الثامن والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث مع الكرواتي مارين سيليتش السابع.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2017