فرنسا: السلطات تكشف هوية مهاجم الشرطي أمام كاتدرائية نوتردام وترجح أنه عمل "معزول"

أفادت السلطات الفرنسية أنها عثرت على بطاقة هوية مهاجم الشرطي أمام كاتدرائية نوتردام في باريس الثلاثاء، وقالت إنه طالب جزائري يبلغ 40 عاما، ويتابع في فرنسا دكتوراه في الإعلام. فيما صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير الأربعاء أن المهاجم "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف" و"كل المعلومات" تؤكد فرضية أن ما قام به هو "عمل معزول".

قال مصدر أمني فرنسي إن الجهادي الذي هاجم بواسطة مطرقة شرطيا أمام كاتدرائية نوتردام في باريس الثلاثاء هو جزائري يبلغ من العمر 40 عاما ويتابع في فرنسا دكتوراه في الإعلام، وذلك بحسب بطاقة هوية عثرت عليها السلطات بحوزته.

وأضاف المصدر أن المهاجم الذي أصيب برصاص الشرطة كانت بحوزته بطاقة هوية باسم فريد إ. من مواليد الجزائر في كانون الثاني/يناير 1977 ومسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز (شرق) بصفة طالب دكتوراه.

والأربعاء صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير أن منفذ الهجوم "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف" و"كل المعلومات" تؤكد فرضية أن ما قام به هو "عمل معزول".

وقال كاستانير لإذاعة "آر تي ال"إن المهاجم "لم تظهر عليه أي إشارات تدل على تطرفه"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا يملك عناصر إضافية بشأن التحقيق".

وردا على سؤال لإذاعة محلية قال بيار موتزنهار رئيس جامعة لورين إن الطالب "يعدّ رسالة دكتوراه منذ 2014" و"لم يبد عليه أي أمر مريب". وبحسب الإذاعة فإن رسالة الدكتوراه التي يعمل عليها تتناول الإعلام والانتخابات في شمال أفريقيا.

بدوره قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب للصحافيين إثر معاينته موقع الهجوم إن المهاجم "عرّف عن نفسه كطالب جزائري وكانت بحوزته بطاقة علينا التحقق من صحتها". مضيفا أن المهاجم الذي كان مسلحا بمطرقة وسكيني مطبخ قال إنه أحد "جنود الخلافة".

ودهمت السلطات مساء السلطات مبنى سكنيا للطلاب في سيرجي في ضاحية باريس حيث كان المهاجم يستأجر شقة.

ونقل المهاجم إلى المستشفى بحسب دائرة الشرطة. وأفاد مصدر في الشرطة أن الشرطي أصيب بجروح طفيفة وأن زميلا له أطلق النار على المعتدي وأصابه. وعلى الفور فتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقا في الهجوم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2017