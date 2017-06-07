منفذ هجوم نوتردام بباريس صحفي سابق "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف"

كشفت السلطات الفرنسية عن اسم مهاجم الشرطي أمام كاتدرائية نوتردام في باريس أمس الثلاثاء. وقالت إنه طالب جزائري الجنسية يعد دكتوراه في مجال الإعلام. وأكد من عرف هذا الرجل أنه كان بعيدا عن فكر التطرف والجهاد.

كشفت الشرطة الفرنسية عن هوية الشخص الذي هاجم شرطيا الثلاثاء أمام كنيسة نوتردام في باريس. وقالت إن اسمه فريد إيكن، وإنه يبلغ من العمر 40 عاما، ويعد إطروحة دكتوراه في الإعلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير، إن منفذ الهجوم "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف" و"كل المعلومات" تؤكد فرضية أن ما قام به هو "عمل معزول". وعثرت الشرطة في شقة المهاجم، في مدينة سيرجي بالضاحية الباريسية، على تسجيل يبايع فيه تنظيم "الدولة الإسلامية"، ويتحدث فيه عن الوضع في سوريا.

"لم يبد عليه أي أمر مريب"

وينحدر فريد إيكن من مدينة أقبو في ولاية بجاية التي تبعد نحو 250 كلم شرقي الجزائر العاصمة. وكان يدير موقعا إخباريا محليا، كما عمل مراسلا لجريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية من بجاية بين 2012 و2013.

وفي تصريح لـ "فرانس 24"، أكد زميل سابق له في جريدة "الوطن" أن هذا الشخص "كان يأخذ عمله الصحفي بشكل جدي ولم تكن تبدو عليه أي علامة من علامات التطرف الديني."

وكان الطالب يعد رسالة دكتوراه عن "الإعلام والانتخابات في شمال إفريقيا" في جامعة ميتز (شرق فرنسا). وردا على سؤال لإذاعة محلية قال بيار موتزنهار رئيس جامعة لورين إن الطالب "يعد رسالة دكتوراه منذ 2014" و"لم يبد عليه أي أمر مريب".

متعاطف مع سوريا؟

وبحسب الموقع الإخباري الجزائري "تي إس آ-ألجيري"، فإن إيكن حاصل على إجازة في الترجمة في الجزائر، وماستر في الصحافة بالسويد، حيث عمل وتزوج بمواطنة سويدية قبل أن ينفصل عنها.

وأكد قريبه المحامي سفيان إيكن، هذه المعلومات. ووصفه بالشخص الذي عبر أكثر من مرة عن أفكار معادية لأفكار تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأضاف: "إنه كان يعتبر البغدادي صناعة غربية".

وخلال الاحتجاجات التي عمت العالم العربي سنة 2011، عاد إيكن إلى الجزائر وكان ينتقد النظام الجزائري وفق تصريحات قريبه. لكنه قرر الرحيل مجددا سنة 2014.

ويتعاطف إيكن بشكل كبير مع الشعب السوري، بحسب المقربين منه، وكان أطلق صفحة تتقصى أخبار سوريا على موقع "فيس بوك".

وردد خلال الهجوم على الشرطي أنه أقدم على عمله "من أجل سوريا".

محمد الخضيري



نشرت في : 07/06/2017